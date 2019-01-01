اعمال تدابیر شدید امنیتی در نیویورک با آغاز سال نو میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکایی، نزدیک به هفت هزار نیروی امنیتی وظیفه تامین امنیت شهر نیویورک در آغاز سال نو میلادی را بر عهده دارند.

هر ساله مراسم سال نو نیویورک در میدان تایمز برگزار می شود و گفته می شود که در مراسم امسال نزدیک به دو میلیون نفر در آن شرکت کرده بودند.

آمریکا پیشتر بر سر مواردی همچون سیاست های ضد مهاجرتی ترامپ و رویکرد خاص رئیس جمهوری آمریکا در قبال زنان، صحنه اعتراضات گسترده ای بود.

در سال های قبل معمولا در روزهای آغاز سال نو شهرهای مهم کشورهای غربی صحنه وقوع موارد امنیتی و تروریستی بود.