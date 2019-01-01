به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در دیدار با سائوراب کومار، سفیر هند در تهران با اشاره به برگزاری موفق اولین نشست کمیته پیگیری اجرایی سازی موافقتنامه چابهار و شروع به کار رسمی شرکت هندی IPGL به عنوان اپراتور بندر چابهار گفت: یکی از اهداف فعالیت اپراتوری شرکت IPGL که برای سازمان بنادر نیز اهمیت بالایی دارد، موضوع «بازاریابی، جذب کالا و افزایش ترافیک بار» در بندر چابهار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، همایش بین المللی با عنوان روز چابهار (Chabahar Day)که قرار است ۲۶ فوریه (۷ اسفند سال جاری) با حضور کلیه گروه های ذی ربط با فعالیت در بندر چابهار برگزار شود را یکی از رویدادهای مهم پیش رو عنوان و ابراز امیدواری کرد: شرکت IPGL بتواند در این رویداد حضور پررنگی داشته باشد و پتانسیل های بالای بندر چابهار را جهت جذب سرمایه گذاری و فعالیت بیشتر به نمایش بگذارد.

وی همایش روز چابهار را فرصت بسیار مناسبی برای حضور صاحبان کالا، تجار، شرکت های بارفرابر، خطوط ملی و بین المللی کشتیرانی از کشورهای ایران، هند، افغانستان و سایر کشورهای علاقه مند دانست و تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی قرارداد چابهار، ورود و پذیرش لاینرهای بزرگ و بین المللی در این بندر است.

به گفته راستاد، لازمه رسیدن به این هدف راه اندازی و استفاده از تجهیزات مناسب پذیرش کشتی های بزرگ و تخلیه و بارگیری در این بندر است که امیدواریم با ادامه روند فعالیت های شرکت اپراتوری هندی، شرایط برای حضور و پذیرش لاینرهای بزرگ در چابهار محقق شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: توسعه همکاری های اقتصادی بین سه کشور ایران، هند و افغانستان برای سازمان بنادر بسیار حائز اهمیت است و استفاده از پتانسیل های بالای بندر چابهار در تسهیل این رویکرد بسیار موثر می تواند باشد.

بنا بر این گزارش، در این دیدار سائوراب کومار سفیر هند نیز با اشاره به پایان ماموریت خود در تهران و ابراز خرسندی از همکاری های دو جانبه دریایی و بندری ایران و هند به ویژه در مشارکت در توسعه بندر چابهار گفت: در این مدت توانسته ایم قدم های مثبتی در پیشرفت روابط اقتصادی و تجاری هند و ایران به خصوص در زمینه توسعه بندر چابهار برداریم.

مدیرعامل شرکت IPGL نیز از آمادگی و رویکرد این شرکت در زمینه بازاریابی برای جذب سرمایه گذاری و تسهیل شرایط پذیرش لاینرهای بزرگ در بندر جابهار خبر داد.

آرون کومار گوپتا با اشاره به نهایی سازی اپراتوری IPGLدر بندر چابهار گفت: در واقع فعالیت اصلی ما تازه شروع شده است و مسیر قابل توجهی را در پیش رو داریم.

در این دیدار همچنین سایر موضوعات مرتبط میان طرفین که می تواند روند فعالیت ها و نهایی سازی موافقتنامه چابهار را تسهیل بخشد مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.