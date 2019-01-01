شناسایی ۲۸ آیتم از خطاهای پزشکی/مردم با ۱۹۰ تماس بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگری، در کارگاه هم اندیشی و توانمندسازی مدیران شبکه ها، روسای شعب تعزیرات حکومتی و کارشناسان نظارت بر درمان، اظهار داشت: رسالت نظام سلامت در سه مقوله مطرح می شود که اولین مورد آن، دسترسی آسان به خدمات سلامت است و در این راستا، خدمات سلامت باید در دسترس همه مردم قرار بگیرد و هموطنان ایرانی در اقصی نقاط کشور از روستا تا شهرهای بزرگ و کوچک، بتوانند از برکات آن بهره مند شوند.

وی افزود: دومین مقوله نظام سلامت به حفاظت مالی از جیب مردم می پردازد که بعد از طرح تحول سلامت، پرداختی از جیب مردم به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. حفاظت مالی از بیماران باید به گونه ای باشد که وقتی فرد بیمار می شود، ترس از مراجعه کردن به پزشک نداشته باشد.

عسگری، رضایتمندی را سومین مقوله در رسالت نظام سلامت برشمرد و گفت: برای رسیدن به این مقوله، تلاش کرده ایم تا کیفیت خدمات سلامت را بالا برده و خدماتی در شان مردم به آنها ارائه دهیم.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، در تلاش هستیم ارتباط موثری با مردم داشته باشیم. لذا برای شنیدن مشکلات مردم کوتاهی نمی کنیم، سامانه ۱۹۰ بهترین راه انتقال صدای مردم و مشکلات آنها است.

وی گفت: موضوع دیگر که مرتبط با حوزه کیفی بیمارستان ها است، نظام مراقبتی جدید در خصوص مدیریت پیشگیری از بروز خطاهای پزشکی به نام خطاهای ۲۸ گانه درمانی است که در حدود یک سال پیش در سطح کشور پیاده شده است و روز به روز شاهد پویایی آن هستیم. در این مورد، ۲۸ آیتم از خطاهای پزشکی شناسایی شده اند که تیم بیمارستانی را به سمت فرآیندهایی سوق می دهد که از بروز این خطاها در مجموعه درمانی جلوگیری کند. بنابراین یکی از برنامه های نظارت بر مراکز درمانی، ابلاغ ۲۸ کد به آنها بوده است، تا در حد امکان این کدهای خطا رخ ندهد و تاکید ما بر گزارش دهی به موقع و ریشه یابی و تحلیل ریشه ای رخداد خطاها بود که خوشبختانه استان آذربایجان غربی در گزارش دهی مقام اول در کشور را دارد. لازم است در تحلیل ریشه ای رخداد خطا، بیشتر تلاش شود.

عسگری تصریح کرد: درحال حاضر، طب سنتی ایرانی مبحثی است که متاسفانه افراد سودجو با سوءاستفاده از طب سنتی ایرانی و بدون داشتن تخصص و مجوز جنایت هایی انجام داده اند که گناهی نابخشودنی است، لذا ما از تمام ظرفیت های قانونی به منظور برخورد با متخلفان، استفاده خواهیم کرد، زیرا اولویت ما سلامت مردم است.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه گام های بزرگی در طرح تحول سلامت برداشته شده است، عنوان کرد: گام بزرگی که باید پس از گام های موفق این طرح برداشته شود، تبیین اخلاق و رفتار است، زیرا چگونگی رفتار با مردم بسیار مهم است. ارتباط کلامی شایسته و در ارتباط قرار دادن بیمار از روند درمانی می تواند باعث رضایتمندی مردم از نظام سلامت باشد.