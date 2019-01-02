کاهش ۱۸ درصدی صید در گلستان/ کمبود مولد چالش شیلات

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد قدس علوی در نشست تخصصی ذخایر آبی که بعدازظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات اداره کل شیلات گلستان برگزار شد، اظهار کرد: مثلثی در بخش تحقیقات، اجرا و بهره برداری برای ذخایر آبی تشکیل شده و این مقوله پیچیدگی های خاص خود را دارد.

وی افزود: اگر سه وجه این مثلث به وظایف خود عمل کنند اما صید غیرمجاز می تواند تمام کارکرد آن ها را به چالش بکشد.

قدس علوی ادامه داد: نمی توان صحبت از مباحث علمی ذخائر کرد ولی به مسائل اجتماعی مردم و معیشت مردم توجه نکنیم.

وی گفت: صید غیرمجاز از دهه ۷۰ همچنان برای ما یک معضل است و ده ها جلسه گذاشته شده تا حوزه بهره برداری را وظیفه مند کنیم.

قدس علوی بیان کرد: صیادان مجاز با نظارت ما صید را انجام می دهند ولی جامعه ای در برابر ما وجود دارد که نه چارچوبی دارد و متوجه مسائل علمی است.

وی توضیح داد: نگاه وی تنها به دریا و ذخایر آن است که بتواند روزی خود را از آن تأمین کند بنابراین علاوه بر این این که وظایف هر سه قسمت باید به نحو شایسته انجام شود در حوزه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و امنیتی هم باید تلاش زیادی صورت گیرد.

قدس علوی گفت: زحمات زیادی کشیده می شود اما زمانی که ما می دانیم ذخایر ما شرایط صید بیشتر از این مقدار را ندارد تمام تلاش ها زیر سوال می رود.

وی افزود: از اقدامات مهم شیلات گلستان این بوده که فعالیت هایی را در سواحل شروع کند که اشتغال زا باشند.

عملیات اجرای مجتمع پرورش ماهیان خاویار تا پایان سال انجام می شود

مدیر کل شیلات گلستان ادامه داد: مجتمع پرورش میگو، پرورش ماهیان خاویاری که تا پایان سال عملیات آن شروع می شود و پرورش ماهی در پن و قفس از جمله اقدامات ما است.

وی تصریح کرد: صیادان غیرمجاز تنها به دلیل بیکاری دست به این اقدام نمی زنند بلکه علاوه بر آن انگیزه بالایی برای صید ماهی خاویاری وجود دارد.

قدس علوی اظهار کرد: در مراجع مختلف استان حداقل بخش برای برخورد با صید غیرمجاز وجود دارد اما زمان برخورد با موضوع فرهنگی و اجتماعی به نام بیکاری روبرو می شوند.

وی با بیان این که دریا امانتی است که از گذشتگان به دست ما رسیده و باید آن را حفظ کنیم، تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که در مراکز بازسازی، تکثیر و رهاسازی را انجام دهیم.

مدیر کل شیلات گلستان گفت: کاهش ۱۸ درصدی صید نسبت به سال گذشته داریم ولی گونه هایی که در سبد صیاد آمده است کپور و کلمه ای که ما تکثیر می کنیم درصد بالاتری نسبت به سال گذشته دارد.

قدس علوی گفت: از چالش دیگر کمبود مولد مخصوصاً در گونه کپور است و با معضل روبرو هستیم.

وی اظهار کرد: الان مولد کپور را نمی توانیم صید کنیم الان به سمتی می رویم که مراکز ما به سمت مولدسازی هم بروند.

قدس علوی خاطرنشان کرد: تغییر اقلیم سبب مهاجرت کپور و کلمه شده است و در حوزه اجرا چالش هایی داریم که با کمک واحد تحقیقات باید برطرف شود.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎهی ﮔﻴﺮی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻄ اﻗﺘﺼﺎﺩی و ﺳﻴﺎسی اﺳﺖ

در ادامه اﻣﻴﻦ الله ﺗﻘﻮی، ﺭﻳﻴﺲ اﺭﺯﻳﺎﺑـی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺷﻴﻼتی ﻛﺸﻮﺭ هم ﮔﻔﺖ: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮی ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ خیلی ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮﺩه و این که ﭼﻪ ﻛﺎﺭی ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎ اﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ و ﭼﻪ ﺯﻣﺎنی ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮﺩاﺭی ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ یک ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺪاﻭﻡ اﺳﺖ.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎهی ﮔﻴﺮی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻄ اﻗﺘﺼﺎﺩی و ﺳﻴﺎسی اﺳﺖ.

ﺗﻘﻮی ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎحلی ﺳﺎﺩه ﺗﺮﻳﻦ ﺭاه ﻛﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ، ﺑﻬﺮهﺑﺮﺩاﺭی اﺯ ﺩﺭﻳﺎﺳﺖ و اﺯ ﻃﺮفی ﺫخایر ﺩﺭﻳﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮایطی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ یک ﻋﺪه اﺟﺎﺯه ﺑﻬﺮه ﺑﺮﺩاﺭی ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وی تصریح کرد: ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ مناسبی در این زمینه ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺻﻴﺎﺩان را هم در تصمیم گیری دخالت دهیم.