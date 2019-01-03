شهروندان همدانی ۴۵۱ مرتبه با مرکز ۱۲۵ همدان تماس گرفتند

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۴ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدانی در روز گذشته بوده است.

وی گفت: دیروز شهروندان ۴۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد تماس ۶ مورد منجر به عملیات شده، ۲۶ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۱۸۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۳۹ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

بیاناتی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۴ مورد آتش سوزی شامل حریق کارگاه سنگبری در جاده آبشینه، ۲ مورد حریق ساختمان در حال احداث در شهرک فرهنگیان و سعیدیه و حریق کارگاه نجاری در خضریان بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل در مجیدآباد و عملیات امداد و نجات در حادثه تصادف در آبشینه توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی گفت: تعداد یک نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.