خبرنگار فقید مطبوعات مازندران به دیار باقی شتافت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مرحوم عباس رضوی جانباز جنگ تحمیلی در سن 43 سالگی که از بیماری سرطان رنج می برد و در جبهه های جنگ شیمیایی شده بود، ظهرامروز به دیار باقی شتافت.

این گزارش می افزاید: حضور متعهدانه در دفاع مقدس و کسب افتخار جانبازی از توفیقات معنوی و ارزشی زنده یاد عباس رضوی است و قلم نافذ و حقیقت بین این فرهنگی متعهد همواره پیگیر مطالبات و مشکلات مردم بود و پس از دفاع مقدس نیز با درج مقالات تحلیلی در جرائد موجبات تنویر افکار عمومی،آگاهی بخشی و افزایش اطلاعات جامعه را فراهم نمود.

دفتر نماینده ولی فقیه، استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان آموزش و پرورش و دانشگاه مازندران در پیام های جداگانه ای مراتب تسلیت و تعزیت شان را به اصحاب فکر و اندیشه اعلام نمودند.

نمایندگی خبرگزاری مهر در مازندران، با اظهار تاسف ازفقدان همکار فرهنگی خود ، برای این عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه الهی در جوار حضرت حق و صبر و اجر برای خانواده،بستگان و همکاران فرهنگی و مطبوعاتی مسئلت دارد.