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۳۰ بهمن ۱۳۸۵، ۲۰:۰۲

پس از سالها تحمل رنج مجروحیت ؛

خبرنگار فقید مطبوعات مازندران به دیار باقی شتافت

"سید عباس رضوی" خبرنگار فقید مطبوعات استان مازندران و رابط خبری خبرگزاری مهر در غرب استان، پس از سالها مشقت و تحمل بیماری سرطان ، به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مرحوم عباس رضوی جانباز جنگ تحمیلی در سن 43 سالگی که از بیماری سرطان رنج می برد و در جبهه های جنگ شیمیایی شده بود، ظهرامروز به دیار باقی شتافت.

این گزارش می افزاید: حضور متعهدانه در دفاع مقدس و کسب افتخار جانبازی از توفیقات معنوی و ارزشی زنده یاد عباس رضوی است و قلم نافذ و حقیقت بین این فرهنگی متعهد همواره پیگیر مطالبات و مشکلات مردم بود و پس از دفاع مقدس نیز با درج مقالات تحلیلی در جرائد موجبات تنویر افکار عمومی،آگاهی بخشی و افزایش اطلاعات جامعه را فراهم نمود.

دفتر نماینده ولی فقیه، استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان آموزش و پرورش و دانشگاه مازندران در پیام های جداگانه ای مراتب تسلیت و تعزیت شان را به اصحاب فکر و اندیشه اعلام نمودند.

نمایندگی خبرگزاری مهر در مازندران، با اظهار تاسف ازفقدان همکار فرهنگی خود ، برای این عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه الهی در جوار حضرت حق و صبر و اجر برای خانواده،بستگان و همکاران فرهنگی و مطبوعاتی مسئلت دارد.

 

کد مطلب 450555

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