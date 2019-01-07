علت مرگ عقاب های صحرایی هنوز اعلام نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست فارس، در تاریخ هشتم آبان در پی گزارش واصله مبنی بر مرگ و میر تعدادی پرنده شکاری در گردنه غنیمی شهرستان سروستان کارشناسان و مامورین یگان حفاظت محیط زیست و نیروهای اداره کل دامپزشکی و شهرداری سروستان سریعاً به محل اعزام شدند.

در بررسی اولیه و شواهد موجود دلیل حادثه تغذیه پرندگان تلف شده از لاشه مرغهای پرورشی رها شده در حاشیه جاده تشخیص داده شد.

در اولین اقدام پرندگان شکاری تجمع شده متفرق شدند و پرندگان تلف شده که همگی از گونه عقاب صحرایی بودند جمع آوری شد و اقدامات احیایی بر روی پرندگان زنده ولی مسموم صورت گرفت و به کلینیک دامپزشکی معتمد اداره کل حفاظت محیط زیست در شیراز انتقال داده شد.

پس از نمونه برداری از پرندگان شکاری تلف شده و لاشه مرغ های رها شده توسط اداره کل داپزشکی استان ، لاشه ها به طور کامل جمع آوری و دفن بهداشتی شد.

در همان روز و حتی دو روز بعد تا شعاع چند کیلومتر نسبت به پایش منطقه اقدام شد و تقریباً اطمینان حاصل شد که هیچگونه لاشه ای در طبیعت نمانده است.

نمونه های تهیه شده توسط دامپزشکی جهت تشخیص نوع سم یا سموم به آزمایشگاه های دامپزشکی ارسال شد که تا کنون علیرغم پیگیری انجام شده نوع سم را اعلام نکرده اند . به موازات این اقدامات پرونده قضایی موضوع در دادگستری تشکیل و نیروی انتظامی جستجو برای یافتن عاملین رها کننده لاشه مرغ های مسموم در طبیعت را آغاز کرد که در این راستا ۳ متهم نیز شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند که پرونده مربوطه در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سروستان رسیدگی که در تاریخ ۲۹ آذر منجر به صدور قرار شد و همچنان در دست پیگیری است .

در مجموع ۳۱ پرنده عقاب صحرایی تلف شد و ۵ بهله پرنده مسموم نیز پس از ۵ روز درمان و تیمار و تغذیه مناسب و بازیابی سلامت کامل در تاریخ ۱۲ آبان در طبیعت رهاسازی شد.