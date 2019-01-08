برف و باران از فردا/ آخر هفته‌ سرد و توفانی

مدیر کل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز سامانه بارشی از جنوب غرب وارد کشور شده و سبب بارندگی در دامنه های زاگرس مرکزی واقع در استان های خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری و لرستان خواهد شد که در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش به شکل برف خواهد بود. همچنین در غرب سواحل دریای خزر و استان اردبیل به سبب وزش باد جنوبی، افزایش نسبی دما رخ می دهد.

احد وظیفه افزود: فردا چهارشنبه این سامانه به تمام نوار غربی، دامنه های البرز غربی در استان های زنجان، قزوین و تهران برخی مناطق مرکز و شمال شرق گسترش می یابد که در غرب کردستان، آذربایجان غربی، کهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری ارتفاعات شرق خوزستان، شمال استان های اصفهان و یزد و جنوب خراسان رضوی بارش از شدت بیشتری برخوردار است اما از اواخر وقت فردا فعالیت این سامانه در نیمه غربی کشور کاهش می یابد و در استان های واقع در سواحل شرقی دریای خزر، دامنه های البرز شرقی و شمال شرق کشور وزش باد و بارندگی پیش بینی می شود.

وظیفه هشدار داد: بارندگی‌های فردا چهارشنبه سبب لغزندگی، کاهش دید و مسدود شدن جاده های کوهستانی می شود لذا به هموطنان عزیز توصیه می شود هنگام تردد در این مناطق ضمن همراه داشتن تجهیزات زمستانی، احتیاط لازم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی بعمل آید. همچنین چهارشنبه بارش شدید باران و بالا آمدن آب رودخانه ها در جنوب کهگیلویه وبویر احمد، شمال بوشهر، غرب فارس و شرق خوزستان پیش بینی می شود که به هموطنان عزیز در این مناطق توصیه می شود از تردد و توقف در کنار رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند.

وی ادامه داد: روز پنج شنبه در دامنه های جنوبی البرز در استان های البرز، تهران و سمنان و برخی مناطق نیمه شرقی کشور وزش باد شدید و در نوار شمالی کشور کاهش دمای حدود ۴ تا ۷ درجه رخ خواهد داد.

هوای تهران امروز صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد و فردا کمی ابری و غبار محلی در بعدازظهر افزایش ابر و در اواخر وقت وزش باد شدید و بارندگی پراکنده پیش بینی شده است.