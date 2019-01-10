تشریح برنامه های رزمایش نهاجا/ استفاده از انواع موشک ها و بمب ها

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه عمومی رزمایش اقتدار فدائیان حریم ولایت نهاجا، امیر سرتیپ دوم خلبان علیرضا انگیزه سخنگوی هشتمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرحله نهایی و عملیاتی هشتمین رزمایش اقتدار فدائیان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش از صبح امروز پنج شنبه ۲۰ دی ماه به مدت دو روز در منطقه عمومی اصفهان با شرکت کلیه پایگاه های شکاری و ترابری نیروی هوایی ارتش و با محوریت پایگاه شهید بابائی اصفهان آغاز شد.

وی افزود: انتقال انواع هواپیماهای، شکاری بمب افکن، ترابری سنگین و نیمه سنگین، سوخت رسان، شکاری رهگیر و شناسایی، گشت هوایی و هواپیماهای بدون سرنشین از روز ها قبل از پایگاه های نیروی هوایی ارتش به پایگاه شهید بابایی اصفهان انجام شده است و علاوه بر پایگاه شهید بابایی، پایگاه های مهرآباد تهران، شهید نوژه همدان و شهید دوران شیراز نیز بصورت مستقیم در رزمایش شرکت خواهند کرد.

سخنگوی رزمایش افزود: در این رزمایش، هواپیماهای بمب افکن سنگین راهبردی سوخو۲۴ و اف۴، اف۵، اف۷، میگ۲۹، اف۱۴، صاعقه، هواپیماهای سوخت رسان بوئینگ ۷۰۷ و ۷۴۷، هواپیماهای ترابری و پشتیبانی c۱۳۰ به همراه انواع هواپیماهای بدون سرنشین مجهز به موشک های نقطه زن و بمب های هوشمند برد بلند در این عملیات بکار گرفته می شود.

امیر انگیزه ادامه داد: انجام تیراندازی های هوا به هوا، تیراندازی علیه اهداف هوایی، با سرعت و در ارتفاعات مختلف، تیراندازی و بمباران هوا به زمین در روز و شب، با استفاده از بمب های هوشمند، بومی و ارتقا یافته سنگین و نیمه سنگین و استفاده از انواع موشک های لیزری، تلویزیونی حرارتی، راداری و انواع راکت ها و بمب های تولید شده به دست متخصصان داخل کشور، یکی از بخش های مهم این مرحله از رزمایش است.

وی تصریح کرد: همزمان با اجرای عملیات های رزمی، عملیات مردم یاری با اعزام اکیپ های سیار پزشکی و مددکاری با حضور پزشکان متخصص و متعهد نیروی هوایی الهی ارتش در منطقه عمومی هشتمین رزمایش هوایی فداییان ولایت در حال اجرا است.

امیر سرتیپ دوم انگیزه در ادامه تصریح کرد: پیش از آغاز فاز نهائی و عملیاتی هشتمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش، هواپیماهای شناسایی و عکسبرداری آر اف ۴، هواپیماهای جمع آوری اطلاعات سیگنالی و شنود الکترونیکی به همراه پرنده های بدون سرنشین هوشمند شناسایی نهاجا به رصد، شناسایی و عکسبرداری از اهداف از پیش تعیین شده پرداخته اند.

سخنگوی رزمایش فداییان حریم ولایت در ادامه با تاکید بر این که ما به دنبال امنیت پایدار در منطقه هستیم گفت: افزایش حجم قدرت آتش و دقت در اصابت اهداف متحرک و ثابت زمینی و هوایی، استفاده از مهمات نقطه زن و دور ایستا با قدرت تخریب بسیار بالا یکی دیگر از نقاط قوت این رزمایش است و بخشی از توان رزمی نیروی هوایی ارتش را به معرض نمایش می گذارد.