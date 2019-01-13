تقابل خلیفه - خانلرخانی در لیگ برتر تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته های سوم و چهارم رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور فردا دوشنبه و در خانه تکواندو هشت دیدار از هفته های سوم و چهارم دور برگشت برگزار خواهد شد. در مهمترین بازی هفته سوم تیم های شهرداری ورامین و دانشگاه آزاد به مصاف هم می روند.

خلیفه سرمربی دانشگاه اگر این دیدار را نیز همانند بازی رفت به پیام خانلرخانی سرمربی شهرداری واگذار کند، امیدهای خود را برای کسب سکوی نایب قهرمانی کمرنگ تر از قبل خواهد کرد. در مقابل شاگردان پیام خانلرخانی که با ۲۷ امتیاز به تنهایی صدر جدول را در اختیار دارند در صورت پیروزی در این دیدار ضمن تثبیت جایگاه خود در صدر جدول تا حدود زیادی قهرمانی خود را مسجل می کنند.

در دیگر دیدارهای این هفته صنعت مس کرمان با لوازم خانگی کن، پالایش نفت آبادان با تعاونی انقلاب شهریار و پاس قوامین و ملوان نداجا رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند.

در هفته چهارم این مسابقات نیز ملوان نداجا به دیدار لوازم خانگی کن می رود، پالایش نفت آبادان با شهرداری ورامین دیدار می کند، پاس قوامین و دانشگاه آزاد اسلامی برابر هم صف آرایی می کنند و در مبارزه پایانی نیز مس کرمان و تعاونی انقلاب شهریار به مصاف یکدیگر می‌روند.



در جدول رده بندی شهرداری ورامین با ۲۷ امتیاز صدر جدول را در اختیار دارد، لوازم خانگی کن با کسب ۲۲ امتیاز و تفاضل ۴۲ در جایگاه دوم است و دانشگاه آزاد با کسب ۲۲ امتیاز و تفاضل ۲۴ نیز رده سوم را به خود اختصاص داد.