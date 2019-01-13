هدستی که اعتیاد به شیرینی را از بین می برد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، هدستی که کاربر خود را تشویق می کند به جای شکلات به سیب فکر کند، احتمالا به پایان عصر رژیم های غذای برای لاغری منجر می شود.

این هدست به نام Brain Tap مجهز به هدفون است با قیمت ۴۳۰ پوند عرضه شده است. اما سازندگان این گجت معتقدند این دستگاه قابلیت های فراوانی دارد و حتی می تواند وابستگی به سیگار را بکاهد یا به افرادی کمک کند که دچار اضطراب پس از حادثه هستند.

این محصول در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی رونمایی شده است. به گفته سازندگان گجت برای تاثیرگذاری باید حداقل ۵ بار از آن استفاده شود.

این هدست ها طوری طراحی شده اند که فقط نیاز است ۲۰ دقیقه در روز از آنها استفاده شود. می توان با استفاده از هدست در دفاتر کاری به کارمندان مضطرب کمک کرد، ذهن خود را آماده کنند.

مایکل پورتر یکی از موسسان Brain Tap می گوید: صوت موجود در هدفون هدست به افراد کمک می کند عادت های جدید، الگوها ور فتارهای جدیدی بیاموزند و حتی روانشناسی مثبت به آنها می آموزد.

به گفته پورتر این ماشین به افراد کمک می کند با تصور انتخاب غذای سالم تر و مشاهده خود هنگام خوردن یک سیب به جای شکلات، رژیم غذایی سالم تری داشته باشند.

این دستگاه دارای ۵۰ گروه مختلف است که اعتیاد به شیرینی و شکلات ، استرس و وابستگی به نیکوتین نیز از زیر مجموعه های آن هستند.