داروهای لاغری ممکن است شما را نابینا کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، در یکی از تحقیقات تازه منتشرشده در نشریه JAMA، دادههای مربوط به حدود ۱.۵ میلیون نفر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که در افراد مبتلا به دیابت که داروهایی مانند سماگلوتید یا تیرزپاتید مصرف میکنند، خطر ابتلا به اختلالات عصب بینایی افزایش مییابد.
این پژوهش به طور خاص به یک بیماری نادر اما مخرب به نام «نوروپاتی ایسکمیک قدامی عصب بینایی غیرشریانی» (NAION) اشاره دارد. این بیماری باعث میشود جریان خون به عصب بینایی بهطور ناگهانی کاهش یابد یا مسدود شود که میتواند به سکته چشمی منجر شود. بیماران معمولاً زمانی متوجه بیماری میشوند که بینایی یک چشم خود را از دست دادهاند. نکته مهم این است که تاکنون درمانی برای این بیماری شناخته نشده است.
پیشتر نیز تحقیقی نشان داده بود که در هر ۱۰ هزار نفر، احتمال ابتلای یک نفر به NAION بر اثر مصرف سماگلوتید وجود دارد. اما در مطالعه اخیر، از میان ۱۵۹ هزار بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲ که سماگلوتید یا تیرزپاتید دریافت کرده بودند، ۳۵ نفر (یعنی حدود یک نفر از هر ۲۵۰۰ نفر) به NAION مبتلا شدند.
پژوهشگران طی دو سال پیگیری، ۳۵ مورد ابتلا به NAION در گروه مصرفکننده سماگلوتید یا تیرزپاتید شناسایی کردند. همچنین، ۹۳ بیمار دیگر نیز به اختلالات مختلف عصب بینایی دچار شده بودند.
در تحقیق بزرگ دیگری که بر روی ۱۸۵ هزار نفر انجام شد و در همان نشریه منتشر گردید، مشخص شد که داروهای کاهش وزن از نوع GLP-۱ RA با افزایش خطر ابتلا به رتینوپاتی دیابتی (آسیب به رگهای خونی شبکیه چشم) مرتبط هستند.
با این حال، پژوهشگران تأکید کردند که شرکتکنندگانی که داروهای GLP-۱ مصرف میکردند، نسبت به کسانی که داروهای دیگر دیابت دریافت کرده بودند، عوارض بینایی تهدیدکننده کمتری داشتند و نیاز کمتری به درمانهای تهاجمی چشمی پیدا کردند.
اگرچه خطر کلی ابتلا به چنین بیماریهایی پایین ارزیابی شده، اما محققان توصیه کردهاند بیماران تحت پایش دقیقتری قرار گیرند. همچنین آنها خواستار انجام تحقیقات بلندمدت بیشتر برای روشن شدن نحوه تأثیر این داروها بر سلامت چشم شدند.
