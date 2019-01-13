به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی در خصوص ضرورت تحقق سرمایه گذاری خطرپذیر در صنعت هوافضا، گفت: صنعت هوافضا یکی از پر مخاطره ترین صنایع از نظر سرمایه گذاری است به همین دلیل سرمایه گذاران چندان رغبتی به سرمایه گذاری در این بخش ندارند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: گاهی قبول این مخاطرات توسط خود شرکت ها امکان‌پذیر نیست به همین دلیل باید در این صنعت به دنبال توسعه سرمایه گذاری های خطرپذیر باشیم.

به گفته منطقی، اگر بتوانیم سرمایه گذاران را به سمت صنعت هوافضا جذب کنیم، توسعه این صنعت روند رو به رشدی خواهد گرفت؛ زیرا بخش دولتی به تنهایی نمی تواند در این صنعت نقش ایفا کند.

وی تصریح کرد: جوانان و شرکت های دانش بنیانی در کشور هستند که می توانند در این زمینه فعالیت های خوبی داشته باشند؛ به همین دلیل باید از طریق ارائه سهام و کمک‌های مدیریتی، از شرکت‌های جوان، کوچک و دارای آتیه اقتصادی در این حوزه حمایت کنیم.