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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

لغو هفته فیلم لهستان در تهران؛

اعتراض انتظامی به لهستانی‌ها/ مهمانی که حرمت نگه نداشت

اعتراض انتظامی به لهستانی‌ها/ مهمانی که حرمت نگه نداشت

سرپرست سازمان سینمایی در حساب کاربری خود در توییتر اعلام کرد که در اعتراض به اقدام ضد ایرانی لهستانی‌ها هفته فیلم این کشور در تهران لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی در متن توییتی که امروز منتشر کرده است، از لغو برگزاری هفته فیلم لهستان در تهران خبرداد.

در متن این توییت آمده است: «ایرانی، اقوام و ملل مختلف به ویژه لهستانی‌ها را در شرایط سخت با آغوش باز میزبانی کرده است. میهمان که حرمت میزبان را نگاه ندارد نمی‌تواند انتظار داشته باشد به میهمانی خود ادامه دهد. به پاس عزت ایران و ایرانی، برگزاری هفته فیلم لهستان در تهران موکول به رفتار مناسب ورشو خواهد شد.»

دلیل اصلی این واکنش انتخاب لهستان به‌عنوان میزبان برگزاری یک کنفرانس ضد ایرانی توسط آمریکا است.

کد مطلب 4511522

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