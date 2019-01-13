۲۰۰ روستای زیر ۲۰ خانوار استان زنجان آب شرب ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کابلی ظهر یکشنبه در نشست با روحانیون مستقر در محل اداره سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان، با بیان اینکه شبکه تبلیغی دینی می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در فرهنگ سازی مدیریت منابع آب داشته باشد، افزود: دقت نظر و دغدغه مند بودن مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان در زمینه فرهنگ سازی مدیریت منابع آب قابل تقدیر است.

وی تصریح کرد: مشارکت مردم در اجرای طرح‌های مشارکتی حوزه آب باید باکیفیت اجرا شود، چرا که جامعه هدف و استفاده‌ کننده از این سرمایه مهم مردم هستند و مشارکت روستائیان در اجرای طرح‌های مشارکتی باید با کیفیت مناسب مورد توجه قرار گیرد.

کابلی روحانیون را ظرفیت بسیار مهم در بحث مدیریت مصرف آب در روستاها اعلام کرد و گفت: جامعه روحانیت در تمام مقتضیات زمانی مورد قبول و اعتماد مردم بودند و امروز هم با جایگاهی که دارند می‌توانند مردم را نسبت به استفاده درست از آب تشویق کنند.

کابلی بابیان اینکه از ۹۰۷ روستای استان زنجان ۶۰۱ روستا از آب شرب بهره‌مند هستند، تأکید کرد: بیش از ۲۰۰ روستای زیر ۲۰ خانوار آب شرب ندارند.

وی با بیان اینکه در سال، ۳۵ میلیون مترمکعب آب توسط این شرکت تولید می‌شود، از وجود ۳۲۲ حلقه چاه، ۲۱۰ چشمه و ۲۷۴ قنات در استان زنجان خبر داد و گفت: ۵۲ درصد تأمین آب روستاهای استان از چشمه و قنات است.

کابلی افزود: در سال گذشته ۲۰۲ روستا در استان زنجان مشکل بحران آب شرب داشتند که با برنامه‌ریزی و اقدامات شرکت، ۸۱ روستا از بحران آب شرب خارج شدند.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته آب‌رسانی سیار به برخی روستاهای استان زنجان انجام شد، ابراز کرد: طی سال گذشته دو میلیون لیتر آب در روستاهای استان توزیع شد.

کابلی به کیفیت آب شرب روستایی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: با ارتقای کیفیت آب شرب روستایی، رضایتمندی مردم از خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان افزایش‌ یافته است.

وی تأکید کرد: کیفیت آب شرب روستایی استان زنجان بیش از ۹۷ درصد است و با برنامه‌های اجرا شده کیفیت آب شرب بهتر می‌شود.