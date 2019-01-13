۲۴ درصد مردان ایرانی سیگاری هستند/وضعیت ابتلا به سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مسجدی، در نشست خبری نخستین همایش شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر با بیان اینکه در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی برگزاری چنین همایشی حرکت نویدبخش و محرک جدی برای سلامت مردم در جامعه است، افزود: برای سال‌های زیادی شعار سازمان بهداشت جهانی ارتقای سلامت با خودمراقبتی بود. یعنی این‌که افراد مسئول سلامت خودشان هستند.

وی ادامه دادد: بیماری‌های غیرواگیر مبحث مهمی است که ۷۰ درصد مرگ و میرها در جهان به آن مرتبط هستند. در کشور ما نیز سالانه ۳۶۰ هزار نفر در سال جان خود را از دست می‌دهند که بیماری‌های غیرواگیر عامل مرگ و میر ۸۰ درصد مرگ افراد محسوب می‌شود.

رئیس همایش شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر تصریح کرد: پس از انقلاب اسلامی ما توانستیم کنترل بسیار خوبی در زمینه بیماری‌های واگیر داشته باشیم اما در حال حاضر با برخی بیماری‌های واگیردار نوپدید مانند مالاریا مواجه شده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: به رغم این‌که بیماری‌های واگیردار مشکلاتی را در جامعه به وجود می‌آورد، اما میزان مرگ و میر بر اثر آنها به مراتب کمتر از بیماری‌های غیرواگیر است.

مسجدی تصریح کرد: بیماری‌های غیرواگیر بیش از ۲۰۰ نوع هستند که باید در این زمینه به مردم آگاه‌های لازم داده شود. بیماری‌های قلب و عروق، فشار خون، سرطان، بیماری مزمن تنفسی و دیابت ازجمله عواملی هستند که به ترتیب بیشترین میزان مرگ و میر در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران خاطرنشان کرد: سازمان بهداشت جهانی ۵ عامل ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر را اعلام کرده است که‌ مصرف دخانیات، الکل، تغذیه نامناسب، فعالیت ناکافی و آلودگی هوا ازجمله آنها به شمار می‌رود.

وی افزود: حدود ۳۶۵ هزار نفر در کشور ما با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کنند و سالانه تعداد ۱۱۵ هزار بیمار مبتلا به سرطان کشف می‌شود.

مسجدی افزود: سالانه ۱۳۰ هزار نفر ‌در کشور ما بر اثر ‌بیماری‌های غیرواگیر جان خود را از دست می‌دهند که اگر مصرف سیگار و قلیان کنترل شود میزان ابتلا به سرطان یک‌سوم کاهش پیدا می‌کند.‌

دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه هزینه تهیه داروهای بیمارهای سرطانی حدود ۴ هزار میلیارد تومان است، افزود: با کنترل مصرف قلیان و سیگار می‌توانیم صرفه‌جویی زیادی در زمینه صرف هزینه برای درمان بیماران داشته باشیم.

رئیس همایش شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر ادامه داد: در حال حاضر ۲۰ شهر کشور با آلودگی هوا درگیر هستند و ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در مواقعی درگیر ریزگردها می‌شوند.

مسجدی با اشاره به اینکه حدود ۸ میلیون بیمار مبتلا به دیابت در کشور ما وجود دارد، گفت: ۵۰ درصد این افراد از بیماری خود اطلاعی ندارند. همچنین علت اصلی بروز اختلالات چشمی بیماری دیابت است.

دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران تصریح کرد: ‌آمارها نشان می‌دهد که ۴۵ درصد مبتلایان به فشار خون از بیماری خود آگاه نیستند و ‌۱۰ میلیون نفر در کشور ما مبتلا به آسم هستند که ۱۵ درصد این جمعیت را کودکان تشکیل می‌دهند.

وی در ادامه با اشاره به نقش سازمان‌های مردم نهاد در خصوص کنترل بیماری‌های غیرواگیر توضیح داد: ‌دولت وظیفه اصلی‌ تأمین سلامت مردم را برعهده دارد اما باید توجه کنیم که این موضوع بدون کمک سازمان‌های مردم نهاد محقق نخواهد شد.

مسجدی گفت: اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مردم در زمینه آشنایی با بیماری‌های غیرواگیر و همچنین مضرات استفاده از دخانیات ازجمله مواردی است که رسانه‌ها باید نقش فعال در این زمینه داشته باشند.

دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران‌ با انتقاد از تبدیل شدن قهوه‌خانه‌ها به اماکن خصوصی، گفت: ما تمام تلاش خود را برای کاهش مصرف دخانیات در کشور به کار گرفته‌ایم و تصویب چنین قوانینی منجر به مصرف بیشتر دخانیات خواهد شد.

مسجدی با بیان اینکه ‌در مجلس قانون مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان تصویب شده است، گفت: از این بخش باید در زمینه سلامت و آموزش مردم جامعه استفاده شود، در حال حاضر تنها 2000 میلیارد تومان از صنایع دخانی مالیات دریافت می‌شود که اگر قانون به صورت صحیح اجرایی شود، می‌توانیم ۲۰ هزار میلیارد تومان از صنایع دخانی مالیات دریافت کرده و در مباحث سلامت و آموزش سرمایه‌گذاری کنیم.

وی ‌افزود: قیمت سیگار از فروردین امسال بین ۴۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته اما میزان دریافت مالیات از شرکت‌ها هیچ تغییری نکرده است.‌

مسجدی با انتقاد از اختصاص ارز دولتی به صنایع دخانیات توضیح داد: دولت باید مایحتاج اصلی مردم را شناسایی کند و به آنها ارز دولتی اختصاص دهد، اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم که به صنایع دخانی نیز ارز دولتی اختصاص داده شده است.

دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران در خصوص آمار مصرف سیگار و قلیان در کشور، گفت:‌ ۲۴ درصد آقایان در ایران اقدام به مصرف سیگار کرده‌اند که این رقم در بین زنان ۲ تا ۴ درصد است.‌ در خصوص میزان مصرف قلیان آمار رسمی وجود ندارد اما مطالعات نشان می‌دهد که ۲۵ درصد دانشجویان ما تجربه یک بار مصرف قلیان را دارند.

مسجدی ‌گفت: مصرف قلیان در سال‌های اخیر ۴ تا ۵ برابر افزایش یافته است. باید توجه کنیم حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار معتاد در کشور داریم که اغلب آنها در سنین جوانی هستند و از سیگار و قلیان به عنوان دریچه ورود به اعتیاد نام می‌برند.

نخستین همایش شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر ۲۷ دی ماه ۹۷ در محل مجموعه ورزشی تلاش برگزار می‌شود.