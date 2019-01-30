ارتباط ۲۴ نوع سرطان با دخانیات/ سیگار ارزان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مسجدی، در حاشیه همایش سیگار و سیاست‌گذاری سلامت‌محور در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی تهران، اظهار داشت: ۵۴ بیماری و ۲۴ نوع سرطان ارتباط با استعمال دخانیات دارد و باید اقدامات لازم هرچه بیشتر جهت پیشگیری از استعمال دخانیات در کشور انجام شود.

وی افزود: ۸۰ درصد مرگ و میرها در کشور ناشی از بیماری‌های غیرواگیر همچون سکته‌های قلبی و مغزی، سرطان‌ها، بیماری‌های مزمن تنفسی و دیابت است که از طریق ۵ عامل کنترل مصرف دخانیات، پیشگیری از مصرف الکل، رژیم غذایی مناسب و فعالیت مناسب و مقابله با آلودگی هوا با این مرگ و میرها می‌توان مقابله کرد.

رئیس جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ادامه داد: طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی راحت‌ترین و سودمندترین راه مقابله با بیماری‌های غیرواگیر از طریق کنترل دخانیات محقق می‌شود که با اجرای کامل قانون جامع کنترل دخانیات که مصوب سال ۸۵ است می‌توانیم به نتایج موثری در این زمینه دست یابیم.

مسجدی گفت: بر اساس این قانون باید دولت هر ساله ۱۰ درصد مالیات دخانیات را افزایش دهد ولی متأسفانه نه‌تنها این مسئله محقق نشده بلکه عقب‌گرد جدی در سال جاری داشته‌ایم.

وی‌ ضمن انتقاد نسبت به این مسئله که قیمت گوشت به ۱۱۰ هزار تومان رسیده و لبنیات گران شده ولی مالیات سیگار و قلیان ارزان شده است گفت: این مسئله عوارض بساری در جامعه دارد و باید این مسئله مورد توجه دولت مردان قرار گیرد.

رئیس جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات اظهار داشت: در صورتی که عوارض بر دخانیات لحاظ شود، ۱۲ هزار میلیارد تومان وارد بودجه کشور خواهد شد و بهانه‌هایی همچون از بین رفتن اشتغال و ایجاد قاچاق در این موضوع نباید مورد توجه قرار گیرد.

مسجدی به همپوشانی هفته پویش ملی سرطان با همایش سیگار و سیاستگذاری سلامت محور گفت: ۱۱۰ هزار بیمار سرطانی در کشور به صورت سالانه داریم که یک سوم این بیماران را می‌توانیم با کنترل دخانیات از بیماریشان پیشگیری کنیم.

وی گفت: مالیات بر سیگار حداقل باید ۷۰ درصد خرده فروشی باشد در حالی که این رقم در کشور ما کمتر از ۲۰ درصد است و نسبت به بسیاری از کشورها مثل پاکستان و مصر بسیار پایین است.