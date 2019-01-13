به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاجی رسولی‌ها شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات آب گرمسار به میزبانی فرمانداری این شهرستان، از اجرای عملیات «رپرگذاری» نشانه گذاری حد بستر حبله رود از ابتدای سال ۹٨ در این منطقه خبر داد و ابراز داشت: با انجام اقداماتی نظیر طرح آزادسازی حریم و بستر رودخانه این مقوله می‌تواند نقش مؤثری در حفظ کیفیت آب ایفا کند.

وی با بیان اینکه اعتبارات لازم برای اجرای این طرح تأمین می‌شود، اضافه کرد: برای اجرای طرح آزادسازی حریم و بستر رودخانه در ابتدا باید نقشه‌برداری و سپس عملیات «رپرگذاری» انجام شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور بابیان اینکه اضافه برداشت آب توسط بالادستی‌ها از سد نمرود چالش جدی کشاورزان این منطقه است، ابراز داشت: قانون توزیع عادلانه آب و مدیریت به‌هم‌پیوسته آب باید در حوزه حبله‌رود پیاده‌سازی شود.

حاجی رسولی‌ها در ادامه تصریح کرد: بالغ‌بر ۱۱ سال شاهد خشک‌سالی و کمبود بارش در اقصی نقاط کشور بودیم که اکنون با نزول بارش نعمت الهی می‌بایست خداوند را شاکر بود.

وی با اشاره به مشکلات کم‌آبی در مناطق کویری کشور بیان کرد: رفع مشکلات و کمبودهای موجود در گرمسار در دستور کار قرار دارد.