واکنش آنکارا به تهدید ترامپ برای ویران کردن اقتصاد ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، با انتشار پیامی در توئیتر به تهدید رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد.

کالین در این پیام که در توئیتر منتشر شده ضمن خواستار شدن احترام آمریکا به روابط استراتژیک خود با ترکیه می نویسد: آقای دونالد ترامپ این یک اشتباه کشنده است که کردهای سوری را با حزب کارگران کردستان (پ ک ک) که در لیست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارد و همچنین شاخه های آن در سوریه یعنی PYD/YPG یکی بدانیم.

شب گذشته رئیس جمهوری آمریکا به مقامات آنکارا هشدار داد «که چنانچه جرأت کرده و به متحدان کُرد واشنگتن در سوریه حمله کنند؛ از فشار اقتصادی ویرانگری که آمریکا بر ترکیه اعمال خواهد کرد، در امان نخواهند ماند».

ترامپ در یک پیام توئیتری با ترغیب مقامات آنکارا به ایجاد یک منطقه حائل ۲۰ مایلی، نوشت: «اگر ترکیه به کردها حمله کند، ما به لحاظ اقتصادی نابودشان می کنیم»!