سهم ۲۵ درصدی دانشگاه های علوم پزشکی از فروش محصولات دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی که در وزارت بهداشت برگزار شد دستاوردهای علمی و فناوری کشور بعد از انقلاب اسلامی را تشریح کرد.

وی افزود: قبل از انقلاب یعنی در سال ۱۹۷۸ وضع ایران از نظر تولید علم از ترکیه هم بالاتر بوده است و بعد از انقلاب از همان اوایل رشد ما شتاب گرفت.

به گفته ملک زاده دانشگاه های تهران و شیراز در اوایل انقلاب توانستند محصولات علمی خود را ارائه کنند تا تولیدات علمی کشور بالا برود.

پیشتازی ایران در تولید علم در میان کشورهای اسلامی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه ما در تولید علم رتبه اول در منطقه را داریم گفت: با تولید ۲۲ درصد علم، ایران از کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۷ جلو است و در شش ماه اول ۲۰۱۸ اختلاف بیشتری پیدا کرده ایم.

ملک زاده با اشاره به اینکه جمع تولیدات علمی ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و امسال در مقایسه با کشور ترکیه گفت: تولیدات علمی ایران در سال ۲۰۰۰ برابر با ۱۶۵ و در سال ۲۰۱۸ به ۵۱ هزار و ۱۰۰ رسیده است؛ تولیدات علمی کشور ترکیه در سال ۲۰۰۰ برابر با ۱۵۰۰ و در سال ۲۰۱۸ به ۴۶ هزار و ۷۰۰ رسیده است.

وی با بیان اینکه ایران در سال ۲۰۱۶ تعداد مقالاتی برابر با ۵۱ هزار و ۸۹۹ مقاله داشته است، گفت: کشور ترکیه در سال ۲۰۱۶، ۴۵ هزار و ۷۴۶ مقاله داشته است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: پیش از انقلاب اسلامی در کل کشور تنها ۵ هزار و ۸۹۰ متخصص وجود داشت؛ در حال حاضر بر اساس آمار نظام پزشکی ۷۸ هزار نفر پزشک عمومی، ۳۶ هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصص ۲۴ هزار نفر دندانپزشک عمومی، ۲ هزار نفر دندانپزشک متخصص، ۱۹ هزار نفر دکتری داروساز، یک هزار و ۲۰۰ نفر دکتری علوم آزمایشگاهی، ۳۵ هزار نفر ماما، ۱۵ هزار نفر گروه های پروانه دار داریم.

وی با اشاره به دستاوردهای پژوهشی از نظر مجلات گفت: پیش از انقلاب اسلامی کشور واجد فقط ۱۳ عنوان مجله علمی پزشکی بود اما اکنون ۴۱۲ عنوان مجله علمی پژوهشی در حوزه پزشکی وجود دارد که ۲۱۰ مجله از آنها در بانک های اطلاعاتی معتبر نمایه می شوند.

انتشار بیش از ۱۲ هزار عنوان کتاب توسط دانشگاه ها و ناشران خصوصی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: پیش از انقلاب اسلامی فقط ۱۸۲ عنوان کتاب آکادمیک پزشکی در کشور ترجمه یا منتشر شده بود اما در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار عنوان کتاب توسط دانشگاه ها یا ناشران خصوصی منتشر شده است.

ملک زاده در خصوص مراکز تحقیقاتی کشور گفت: پیش از انقلاب اسلامی تعداد مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور به تعداد انگشتان یک دست نمی رسید اما اکنون بیش از ۸۰۰ مرکز تحقیقاتی دانشگاهی و خصوصی پزشکی در کشور وجود دارند و فعال هستند.

وجود بیش از ۸۰۰ مرکز تحقیقاتی دانشگاهی و خصوصی پزشکی در کشور

وی با اشاره به دستاوردهای پژوهشی از دیدگاه منابع علمی گفت: پیش از انقلاب اسلامی تنها یک کتابخانه علوم پزشکی به شبکه علمی و آن هم کتابخانه ملی پزشکی آمریکا متصل بود و دسترسی محدود به منابع علمی داشت اما اکنون بیش از ۷۰ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور بیش از ۱۲ هزار مجله، ۵ هزار عنوان کتاب و ده ها بانک اطلاعاتی علمی دسترسی مستقیم دارند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص دستاوردهای بهداشتی در بعد از انقلاب گفت: راه اندازی و استقرار نظام خدمات بهداشتی از طریق خانه ها و شبکه های بهداشت در کشور، بهبود تمامی شاخص های بهداشتی، افزایش امید به زندگی از ۵۷ به ۷۷ سال، کاهش مرگ و میر بیماری های واگیر و تامین نیازهای درمانی در داخل و گسترش توریسم درمانی در ایران از جمله دستاوردهای بهداشتی کشور طی ۴۰ سال اخیر بوده است.

وی با اشاره به دستاوردهای درمانی کشور گفت: افزایش قابل ملاحظه تخت های بیمارستانی، ریشه کنی فلج اطفال و مالاریا، افزایش تعداد پزشکان از جمله دستاوردهای درمانی طی ۴۰ سال اخیر بوده است.

بیش از سه هزار و ۳۰۰ پروانه ثبت شده اختراع در دنیا از مقالات علوم پزشکی ایرانی

ملک زاده در خصوص ثبت اختراع در کشور و پیشرفت آن گفت: پیش از انقلاب اسلامی تعداد پروانه ثبت شده اختراع بین المللی کشور به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسید اما اکنون در بیش از سه هزار و ۳۰۰ پروانه ثبت شده اختراع در دنیا از مقالات منتشرشده دانشگاه های علوم پزشکی کشور و وزارت بهداشت استفاده شده است.

وی افزود: قرار گرفتن در بین پنج کشور برتر دنیا در سلول بنیادی، دومین کشور دنیا در پیوند مغز استخوان، پیشرفته ترین کشور جهان در پیوند اعضا کلیه، قرنیه و کبد، قرار گرفتن در بین ۱۰ کشور برتر در حوزه نانو، قرار گرفتن در بین ۱۰ کشور برتر در زیست فناوری و قرار گرفتن بین پنج کشور برتر دنیا در موضوع درمان ناباروری از جمله دستاوردهای علمی کشور چهار دهه اخیر است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب اسلامی ۳۰ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می شد اما اکنون به بیش از ۹۵ درصد رسیده است. همچنین داروهای زنریک ایران با کیفیت عالی و ارزان ترین قیمت در جهان عرضه می شود.

وی خاطرنشان کرد: تولید دستگاه شتاب دهنده خطی، تولید کیت های آزمایشگاهی، تولید دستگاه دیالیز، تولید و صادرات مانیتور و دستگاه های قلبی، تولید انواع تجهیزات مصرفی و غیرمصرفی از جمله دستاوردهای فناوری کشور محسوب می شود.

تولید ۳۴۰ محصول دارویی در شرکت های دانش بنیان مستقر در دانشگاه های علوم پزشکی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت فناوری در کشور گفت: در دو دولت تدبیر و امید حمایت از ۱۱۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه سلامت با گردش مالی حدود سه هزار میلیارد ریال در سال صورت گرفته است؛ به منظور تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، تولید ۳۴۰ محصول دارویی در شرکت های دانش بنیان مستقر در دانشگاه های علوم پزشکی به انجام رسیده است.

ملک زاده خاطرنشان کرد: ۷۴ مرکز رشد مستقر در دانشگاه های علوم پزشکی تاسیس شده به عبارتی که هر دانشگاه حداقل یک مرکز رشد دارد.

وی عنوان کرد: ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۱۵ در زمینه نوآوری بر اساس داده های اچ ایندکس ۳۱ رتبه ارتقا یافته است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد: سهم دانشگاه های علوم پزشکی از فروش محصولات دانش بنیان ۲۵ درصد کل فروش شرکت های دانش بنیان کشور است.

آغاز احداث ۱۰ آزمایشگاه جامع تحقیقاتی جدید

ملک زاده با اشاره به مهمترین اقدامات ۵ سال اخیر در حوزه پژوهش و سلامت کشور گفت: تکمیل ۱۱ آزمایشگاه جامع تحقیقاتی و شروع به احداث ۱۰ آزمایشگاه جدید، تکمیل ۱۰ اتاق تمیز در دانشگاه ها، خرید و راه اندازی پروژه ایرانوم در دانشگاه علوم بهزیستی، حمایت سالیانه یک میلیارد تومانی از مجلات علوم پزشکی برای حفظ و ارتقا کیفیت و ایندکس شدن در نمایه نامه های بین المللی از جمله اقدامات و زیرساخت هایی است که مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تاکنون از ۱۷۹ پروژه تحقیقاتی در ۵۷ دانشگاه علوم پزشکی با اعتبار یک درصد طی سال های ۹۲ تا ۹۷ حمایت شده است، گفت: همچنین طی این سال ها از ۲۲۷ پروژه تحقیقاتی از ۴۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور توسط موسسه ملی توسعه تحقیقاتی علوم پزشکی کشور حمایت شده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به تعداد دانشمندان یک درصد برتر دنیا گفت: در ابتدای فعالیت دولت یازدهم در علوم پزشکی ۸ دانشمند یک درصد برتر پراستناد جهانی بر اساس نظام رتبه بندی ESI در کشور وجود داشت که در نوامبر ۲۰۱۶ به ۴۴ نفر یعنی پنج برابر افزایش پیدا کرده است.

ملک زاده با تاکید بر اینکه برنامه داریم برای کیفیت، تولید علم را مانیتور کنیم، گفت: تیم های تحقیقاتی استان ها می توانند آینده درخشانی برای تولید علم ایجاد کنند.