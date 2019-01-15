باج افزاری که تگزاس را به عصر آنالوگ بازگرداند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، باج افزار یادشده با حمله به سرورهای شهرداری و دیگر ادارات محلی سایت های آنها را به طور کامل از دسترس خارج کرده است. همین امر چاره ای جز توسل به کاغذ و قلم و بازگشت به عصر آنالوگ برای مردم باقی نگذاشته است.

اولین بار اعضای شورای شهر در هفته گذشته وقوع این حمله سایبری را افشا کردند. باج افزار یادشده در روز پنج شنبه کل شهر را فلج کرد و مقامات مسئول چاره ای جز خاموش کردن کل رایانه های سرور برای جلوگیری از گسترش الودگی به دیگر سرورها نداشتند.

آنان همچنین مجبور شدند ارتباط اینترنتی تمامی رایانه های دولتی را قطع کنند تا از گسترش باج افزار یادشده به دیگر ادارات دولتی و دیگر نقاط آمریکا جلوگیری کنند. همچنین به تمامی کارکنان دولت اعلام شد که در سیستم های دولتی لاگین نکنند.

در نتیجه این دستورات تمامی کارمندان دولت در این شهر آمریکا مجبور به استفاده از قلم و کاغذ و استفاده از فرم های کاغذی شدند و این در حالی بود که به دلیل عدم دسترسی به سوابق فعالیت های اداری پیشبرد امور بسیار دشوار شده بود.

مسئولان این شهر موضوع را به اطلاع اف بی آی رسانده اند و تحقیقات برای شناسایی عوامل طراح این باج افزار در جریان است. در مورد ماهیت این باج افزار و مبلغ درخواستی توسط طراحان آن اطلاعاتی منتشر نشده است.