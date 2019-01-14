تمامی راه های اصلی شهرستان گلپایگان تا سال آینده ۴ بانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امینی عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در محل اداره راه و شهرسازی گلپایگان صورت گرفت با اشاره به مسکوت ماندن برخی پروژه های راه به دلیل کمبود اعتبارات، اظهار داشت: با پیگیری های بعمل آمده نماینده شهرستان در مجلس طی سال ۹۵ قرار داد دو پروژه راه گلپایگان به موته و دامنه، خوانسار به گلپایگان و خمین با پیمانکار بسته شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی گلپایگان با بیان اینکه طی فروردین ۹۷ یک لاین مسیر دو لاین چهار خطه پروژه راه گلپایگان به موته تا محل روستای فوق بازگشایی و لاین دیگر آن بنا بر وجود مشکلاتی مسکوت مانده است، افزود: پروژه مسیر گلپایگان به خوانسار تا آنجایی که لازم بوده دوبانده شده و از طرف خمین به سمت گلپایگان نیز دوبانده شده است

وی تصریح کرد: در مسیر پروژه دامنه، خوانسار به گلپایگان و خمین، دو کمر بندی وانشان و سعید آباد به رباط سرخ نیز طی این طرح ها در حال احداث است که تاکنون ۷۰ درصد خط کمربندی رباط سرخ به سعیدآباد پیشرفت داشته و در صورت تأمین اعتبارات لازم و مساعد بودن شرایط جوی ۳۰ درصد آن نیز طی چند ماه آینده احداث و به بهره برداری می رسد.

مهندس امینی به روکش آسفالت راه های روستایی دستجرده، نیوان به گوگد، علی آباد و ضامن آباد خبر داد و افزود: پروژه میدان ملازجان که مشکلات آزاد سازی و اعتبار داشت یک ماه پیش به بهره برداری رسید و در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس اداره راه و شهرسازی گلپایگان با اشاره به واگذاری مسکن مهر شهرهای گلپایگان و گوگد به شهرداری های آنها بیان داشت: این تحویل و واگذاری به همراه یک تفاهمنامه شامل سه نکته اعتبار ریالی، تامین قیر، تحویل زمینهای دولتی به شهرداری صورت گرفت که تاکنون مشکل اعتبار ریالی آنها حل شده، قیر در حال پیگیری و زمین های دولتی تحویل شده است.

وی با اشاره به آیین نامه اجرایی برنامه ستاد بازآفرینی شهری گلپایگان اظهار داشت: این آیین نامه در ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری با ۲۱ ماده تصویب شد و بنا به قانون مصوب آن هزینه ۳۰ درصد طرح های اجرایی بازآفرینی با شهرداری ها و مابقی آن یعنی ۷۰ درصد با سایر ارگان های ذیربط دولتی خواهد بود.

امینی تصریح کرد: روند مناسبی که در ستاد بازآفرینی به منظور تسهیل برای ساخت و ساز صورت گرفته ۱۰۰ درصد تخفیف های صدور پروانه برای مالکین بافت های فرسوده است که شهرداری در این راستا ساخت و ساز را رایگان اعلام کرده و وجوه پرداختی به شهرداری ها از سوی دولت به آنها صورت می گیرد که در این راستا طی سال جاری از محل این مصوبه مبلغ ۵۰ میلیارد ریال در اختیار شهرداری گلپایگان قرار گرفت و شهرداری نیز طرح هایی مانند مسجد جامع و دو حمام قدیمی و سنتی شهری را به منظور بازسازی و نوسازی در حال اقدام دارد.

رئیس اداره راه و شهرسازی گلپایگان با تأکید بر اینکه شهرداری های گلپایگان و گوگد در راستای بازآفرینی شهری طرح های مصوب استانداری را اجرا و اعتبارات آن را تخصیص می دهند، بیان داشت: در این راستا هر شهرداری بافت های شهری را به صورت محلات میانی، بافت تاریخی، کاربری های ناهمگون و سکونت های غیر مجاز گونه بندی کرده است و متناسب با آن به تخصیص اعتبار برای طرح ها می پردازد.

وی یادآور شد: برنامه های باز آفرینی شهری گلپایگان تا سال ۱۴۰۰ دیده شدند و هرسال دو تا سه پروژه با اعتبار دولتی و آورد شهرداری (حالت ۷۰، ۳۰ درصد) اجرا خواهد شدو در این راستا به منظور بازسازی سقف بازار گلپایگان با بازاریان نیز جلسات متعددی برگزار شده و قراراست این بازسازی به حالت سنتی شکل بگیرد و طرح های باز آفرینی دیگری نیز در محله کاظم آباد، خیابان امام حسین (ع) و احداث پارک بانوان گلپایگان در دستور کار است.

مهندس امینی با بیان اینکه ۳۰ تا ۵۰ درصد اعتبارات برخی از پروژه های راهسازی مانده است، تصریح کرد: در صورت تخصیص اعتبار تمامی راه های اصلی شهرستان از جمله لاین موته و کمربندی وانشان به غیر از جاده تیکن، تا سال آینده چهار بانده خواهد بود.

رئیس اداره راه و شهرسازی گلپایگان با اشاره به تغییرات داده شده در طرح محور درب امام زاده سعیدآباد گلپایگان، اجرای آن را و به صورت زیر گذر اعلام کرد و افزود: در صورت تخصیص اعتبار و حل مشکل آزاد سازی، میدانی در شهرک صنعتی سعیدآباد احداث می شود و این میدان به کمربندی سعید آباد متصل خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: مسیر ریل اراک به اصفهان، تا خمین اجرایی شده است و فاز خمین به گلپایگان درحال دریافت اعتبارات و مناقصه برای پیمانکار است.