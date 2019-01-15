۲۸ واحد صنفی متخلف در بیرجند پلمب شد/۱۶۰۱ مورد نظارت بر بازار

رضا علیزاده بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به شرایط حاکم در بازار، تیم نظارتی بهطور مستمر بر بازار نظارت میکند.
وی با بیان اینکه ایجاد تعادل در بازار یکی از اهداف این بازرسیها است، افزود: جلوگیری از تخلف مانند گرانفروشی، کمفروشی و دیگر تخلفات احتمالی از دیگر اهداف این نظارتها است.
علیزاده بیرجندی از نظارت دو تیم بازرسی در سطح واحدهای صنفی بیرجند خبر داد و گفت: این تیمها روزانه قریب به ۴۵ مورد بازرسی دارند.
رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی ادامه داد: طی یک ماه گذشته بیش از هزار و ۶۰۱ مورد بازرسی از واحدهای صنفی بیرجند انجامشده است.
وی از پلمب ۲۸ واحد صنفی متخلف در بیرجند خبر داد و گفت: این واحدها بعد از رفع نقص، فک پلمب شدند.
رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در یک ماه گذشته ۱۷ پرونده تخلف برای بررسی به تعزیرات ارسالشده است.
علیزاده بیرجندی با بیان اینکه طی این مدت ۱۴۲ اخطار کتبی داده شده است، بیان کرد: عدم درج قیمت بیشترین علت تخلف واحدهای صنفی در یک ماه گذشته بوده است.
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