برگزاری مسابقه راپمی برای حفاظت محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) به مناسبت روز محیط زیست منطقه خلیج فارس و دریای عمان (۲۴ آوریل ۲۰۱۹ برابر با ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸) اقدام به برگزاری مسابقه نقاشی و مقاله نویسی با موضوع خطرات تغییرات آب و هوایی بر محیط زیست دریایی و آمادگی برای مقابله با آن کرده است.

بر اساس شرایط سنی شرکت در مسابقه دانش آموزان ۸ تا ۱۸ سال در مسابقه نقاشی و دانش آموزان ۱۳ تا ۱۸ ساله می توانند در مسابقه مقاله نویسی شرکت کنند.



شرکت کنندگان باید آثار خود را تا ۱۵ اسفند ماه امسال به آدرس بزرگراه شهید حکیم-پارک طبیعت پردیسان- سازمان حفاظت محیط زیست - معاونت محیط زیست دریائی ارسال کنند.