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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۴۳

برگزاری مسابقه راپمی برای حفاظت محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان

برگزاری مسابقه راپمی برای حفاظت محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان

سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) به مناسبت روز محیط زیست منطقه خلیج فارس و دریای عمان اقدام به برگزاری مسابقه نقاشی و مقاله نویسی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) به مناسبت روز محیط زیست منطقه خلیج فارس و دریای عمان (۲۴ آوریل ۲۰۱۹ برابر با ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸) اقدام به برگزاری مسابقه نقاشی و مقاله نویسی با موضوع خطرات تغییرات آب و هوایی بر محیط زیست دریایی و آمادگی برای مقابله با آن کرده است.

بر اساس شرایط سنی شرکت در مسابقه دانش آموزان ۸ تا ۱۸ سال در مسابقه نقاشی و دانش آموزان ۱۳ تا ۱۸ ساله می توانند در مسابقه مقاله نویسی شرکت کنند.

شرکت کنندگان باید آثار خود را تا ۱۵ اسفند ماه امسال به آدرس بزرگراه شهید حکیم-پارک طبیعت پردیسان- سازمان حفاظت محیط زیست - معاونت محیط زیست دریائی ارسال کنند.

کد مطلب 4513880

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