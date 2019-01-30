تکمیل مسیر کندروی شمالی بزرگراه امام رضا(ع) تا پایان سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن کلانتریان با بیان آنکه تکمیل مسیر کندروی شمالی بزرگراه امام رضا(ع) به معنای اتمام بخش عمده اقدامات عمرانی به منظور اصلاح هندسی و تعریض این معبر مهم بزرگراهی است، یادآور شد: ۲۵۰۰ متر از طول مسیر کندروی شمالی بزرگراه امام رضا(ع) در بخش غربی و شرقی پل دوربرگردان غرب به غرب نیازمند اجرای اقداماتی همچون اصلاح هندسی، تعریض، اصلاح تراز ارتفاعی، احداث رابط بین مسیرهای تندرو و کندرو شمالی و در ادامه احداث رابط های بین مسیر کندرو و دسترسی شمالی است و از این رو، اجرای عملیات خاکریزی، جدول کاری و احداث دیوارهای حائل در بخش های قابل توجهی از مسیر ادامه دارد.

ساخت مسیرهای کندروی بزرگراه امام رضا(ع) بخشی از پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح ثامن به شمار می آید. این تقاطع شامل ۵ پل روگذر و یک مسیر زیرگذر در تقاطع بزرگراه امام رضا(ع) با بزرگراه شهید نجفی رستگار است که غیر از پل طراحی شده در امتداد مسیر شرق به جنوب) پل (B۶، عملیات سازه ای سایر پل های تقاطع تکمیل شده اما احداث شیبراهه ها و مسیرهای دسترسی نیازمند رفع معارضات ملکی است. پیشرفت عملیات اجرایی پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح ثامن از مرز ۸۵ درصد فراتر رفته است.