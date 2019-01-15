ورود۱۳۵۰۰ خانوار در یک‌ ماهه اخیر به چرخه حمایتی کمیته امداداستان

به گزارش خبرنگار مهر، قباد مبشری بعدازظهر سه شنبه در دیدار با مدیر کل صدا و سیمای استان افزود: این خانوارها با جمعیت ۳۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه در مجموع۴۲ هزار خانوار تحت حمایت این نهاد در استان هستند، گفت: جمعیت این خانوارها بیش از ۱۰۰ هزار نفر است.
مبشری پرداخت مستمری ماهیانه برای افراد تحت حمایت را از فعالیتهای این نهاد عنوان کرد و گفت: ساخت و بهسازی مسکن، خدمات عمرانی مختلف، خدمات فرهنگی، جهیزیه، اشتغال، کمکهای درمانی، خدمات موردی و ارائه تسهیلات ازجمله برنامههای این نهاد در حمایت از جامعه هدف است.
وی افزود: رفع مشکلات خانوارهای بی بضاعت و کم درآمد نیازمند تعامل و مشارکتی همگانی است.
مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به نقش مهم صدا و سیما و رسانه ها در فرهنگسازی برای کمکهای خیرین به مددجویان، اظهار داشت: در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب پوشش برنامهها و خدمات کمیته امداد سبب آگاهسازی مردم از خدمات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در این استان می شود.
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