۸۵میلیارد ریال از مطالبات مراکز درمانی استان مرکزی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی عصر سه شنبه در نشست با دست اندرکاران حوزه سلامت، درمان و بهداشت استان با هدف بررسی مشکلات بهداشت و درمان شهرستان های خنداب و کمیجان در اراک، اظهار داشت: در خصوص پرداخت مطالبات بخش دولتی و غیردولتی شامل داروخانه‌ها، رادیولوژی ها و... با پیگیری‌های انجام شده، بخشی از مطالبات این بخش ها پرداخت شده است.

وی افزود: با توجه به انباشته شدن این مطالبات انتظار است بقیه مطالبات هرچه سریع تر پرداخت شود تا این مجموعه مراکز درمانی بتوانند در خدمت رسانی سلامت مردم شهرستان‌های خنداب کمیجان و سایر مناطق استان مرکزی فعال تر باشند.

کریمی خاطرنشان کرد: هر کدام از شهرستان های خنداب و کمیجان دارای بیمارستان مستقل دولتی هستند، ولی متاسفانه سطح خدماتی که در این بیمارستان ها ارائه می شود و امکانات و تجهیزات درمانی بهداشتی برای اهالی دو شهر راضی‌کننده نیست.

وی ادامه داد: در جلسه ویژه ای که برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان در شهرستان‌های خنداب و کمیجان با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی معاونین ایشان و مسئولان مراکز بهداشت خنداب و کمیجان و همچنین مسئولان بیمه سلامت استان و معاون درمان تامین اجتماعی استان صورت گرفت در این رابطه تصمیمات خوبی نیز اتخاذ شد.

کریمی بیان کرد: در خصوص تکمیل تجهیزات بیمارستان های خنداب و کمیجان و همچنین تامین آمبولانس مورد نیاز در این بیمارستان ها و همچنین درخصوص تامین دستگاه دیالیز برای بیمارستان خنداب که نیاز جدی منطقه و اهالی است، همچنین در خصوص تحت پوشش قرار دادن افراد در تامین اجتماعی در این دو شهرستان، با دستوری که در جلسه دیروز از رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور اخذ کردم، این قول داده شد که با انعقاد قرارداد با بیمارستان های دولتی و پزشکان که در منطقه هستند و داروخانه‌ها، این خدمات با ابلاغ از سوی تامین اجتماعی کشور و به صورت رایگان برای بیمه شدگان تامین اجتماعی ارائه شود.

کریمی همچنان بیان داشت: در خصوص فعال شدن اتاق عمل و انجام جراحی های مورد نیاز در بیمارستان خنداب و کمیجان اقدامات لازم برای تامین کادر درمانی و پزشکان متخصص جراحی و بیهوشی و سایر تخصص ها انجام شود و هزینه ای که از بیت المال برای احداث این بیمارستان ها در این دو شهر صورت گرفته، در خدمت مردم این دو شهرستان قرار بگیرد.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در بخش دیگر سخنان خود گفت: در گزارش های ارائه شده متوجه شدیم ضرایب امتیازات که به استان و شهرستان های استان تعلق گرفته، به مراتب پایین تر از برخی از استان‌های همجوار است و این باعث شد پزشکان متخصص انگیزه‌ای برای حضور در استان و دایر کردن مطب و ارائه خدمات در بیمارستان های دولتی و خصوصی نداشته باشند.

کریمی تصریح کرد: در این خصوص قرار شد مکاتبه لازم را با هماهنگی و همکاری سایر نمایندگان استان با وزارت بهداشت درمان داشته باشیم تا با اصلاح ضرایب شاهد افزایش حضور پزشکان متخصص در استان و شهرستان اراک، به ویژه در دو شهرستان کم‌برخوردار مثل خنداب و کمیجان باشیم.