به گزارش خبرگزاری مهر، زمان برگزاری «کتابفروشی در کسب و کار سنتی و مدرن» به علت در پیش بودن انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به تاخیر افتاد. این اتفاق علی‌رغم ثبت‌نام کتابفروشی‌ها در سمینار مذکور رخ داد.

برنامه ریزی، هماهنگی و اقدامات لازم و ضروری برای برگزاری سمینار «کتابفروشی در کسب و کار سنتی و مدرن» اوایل تابستان امسال با همکاری اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران آغاز شده بود اما به دلیل در پیش بودن انتخابات هیئت مدیره این اتحادیه و به منظور جلوگیری از تاثیرگذاری این همایش در انتخابات پیش رو، زمان برگزاری این سمینار به بعد از انتخابات موکول خواهد شد.

به این ترتیب، زمان جدید برگزاری این سمینار متعاقبا اعلام خواهد شد.