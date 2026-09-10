https://mehrnews.com/x3d2W3 ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷ کد مطلب 6943497 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷ صد و نود و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه - صد و نود و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده مردم در شامگاه پنجشنبه برگزار شد. دریافت 39 MB کد مطلب 6943497 کپی شد مطالب مرتبط صد و هشتاد و نهمین اجتماع منتقمون مردم کرمانشاه برگزار شد صد و هفتادمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه دویستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و بیست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه دویست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه رجزخوانی در اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همخوانی سرود حماسی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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