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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

صد و نود و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

صد و نود و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

کرمانشاه - صد و نود و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده مردم در شامگاه پنجشنبه برگزار شد.

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کد مطلب 6943497

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