نکونام: شرایط علیه ماست؛ مقصر باخت تراکتور من هستم

به گزارش خبرگزاری مهر. جواد نکونام در نشست خبری بعد از دیدار برابر استقلال خوزستان اظهار داشت: به بچه‌ها هشدار داده بودیم که هرچقدر از بازی بگذرد، شرایط سخت‌تر می‌شود و تیم حریف بازی فیزیکی انجام می‌دهد. آنان روی بازی مستقیم و توپ سوم برنامه داشتند و این کار را خوب انجام می‌دهند. در این بازی کمی روی توپ‌های مستقیم ما را اذیت کردند.

وی ادامه داد: نیمه اول باید کار را تمام می‌کردیم. می‌توانستیم دو گل بزنیم، اما راحت فرصت‌ها را از دست دادیم. مثل بازی‌های قبلی، نیمه اول خیلی راحت توپ از دست دادیم. نیمه دوم یک اشتباه در جای‌گیری باعث شد گل بخوریم.

نکونام تأکید کرد: تیم و بازیکنان در این شرایط این‌چنینی باید این موضوع را بهتر درک می‌کردند که هرچقدر بازی بگذرد، کار سخت‌تر می‌شود. نیمه دوم، تنها توپ حریف در آن دقایق تبدیل به گل شد. بعد با ترکیب ۵-۴-۱ کار کردند و هرچقدر تلاش کردیم، به گل نرسیدیم.

سرمربی تراکتور تأکید کرد: شرایط سخت از اول فصل وجود داشت. مصدومیت‌ها را داشتیم و سعی کردیم حداکثر امتیازات را بگیریم. باید نتیجه بهتری می‌گرفتیم. فوتبال است و تیم نیاز به این دارد تا از این شرایط و جو سخت به وجود آمده، بهتر استفاده کند. نشد و مسئولیت بر عهده من بود.

وی ادامه داد: خسته نباشید می‌گویم به بازیکنان؛ خیلی زحمت کشیدند. به بازی‌های آسیایی می‌رویم و پس از استراحت دوباره به لیگ برمی‌گردیم. بازیکنان مصدوم برسند، شرایط بهتر می‌شود. امیدوارم نیم‌فصل دوم شرایط ایده‌آل‌تر شود و همه بازیکنان در اختیار تیم باشند.

نکونام با بیان اینکه شرایط و فشار در این هفته تأثیرگذار بود، گفت: می‌خواستند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و همه‌جا در این خصوص سؤال می‌کردند. حواشی کمی روی کار ما تأثیر گذاشت.

سرمربی تراکتور در خصوص گل اول تراکتور که آفساید اعلام شد، گفت: راجع به گل شهریار، من صحنه را دیدم؛ آفساید نبود. البته نمی‌شود با قاطعیت در خصوص صحنه آفساید صحبت کرد. دیدید در بازی قبلی مدیر ما را اخراج کردند و کارت زرد دومی که باید به بازیکن حریف می‌دادند را ندادند و گل ما هم درست بود؛ VAR هم وجود داشت. در خصوص آفساید نمی‌توانم قطعی بگویم، اما فیلمی که من دیدم و فیلمی که خودمان گرفتیم، آفساید نبود. اشتباه به ضرر ما بود. امیدوارم تصمیم داور درست بوده باشد.

وی درباره لغو تعدادی از بازی‌ها، بیان کرد: ما خواهش کردیم یک روز بازی ما را جابه‌جا کنید. بازی تیم‌های رقیب را ببینید؛ همه با فاصله چهار، پنج روز بازی می‌کنند و تنها تیمی که یک بار با فاصله پنج روز بازی کرده، ما بودیم که آن هم به درد نخورد. چهار روز بعد بازی لیگ نخبگان داریم. خواستیم جابه‌جا کنند تا استراحت کافی داشته باشیم، اما شرایط طوری بود که انگار برایشان مهم نبود. رقیب دو بازی با پنج روز فرصت بازی کرده، اما ما فقط یک بازی با این فاصله داشتیم. جواب سربالا گرفتیم و چاره‌ای نبود. خودمان هستیم و طرفداران بزرگ تراکتور و باید با این شرایط که علیه ما است، کنار بیاییم.