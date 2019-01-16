به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی طهرانچی عصر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان با قدردانی از زحمات سعیدجامه‌بزرگی در دوران مسئولیت خود به مقاله نیچر با عنوان «رژه بزرگ ایرانیان» در سال ۲۰۰۵ اشاره و عنوان کرد: در این مقاله تأکید شده که مرجعیت علمی ایران در حال تحقق دوباره است، مگر اینکه با تحریم‌های تکمیلی جلوی آن گرفته شود.

وی با بیان اینکه در متن این مقاله اشاره می‌شود که مقام عظم رهبری توسعه کشور را از راه چارچوب؛ توسعه علم قرار داده‌اند و جامعه علمی آکادمیک ایران که به گذشته علمی پرافتخار خود واقف است، به این ندا لبیک گفته و نتیجه آن رشد علمی جمهوری اسلامی ایران در راه رسیدن به مرجعیت علمی است، گفت: دشمن به این رشد اعتراف کرده و نسبت به این رشد غافلگیر شده است.

وی بابیان اینکه عالمان ایران می‌دانند که گذشته تاریخی آنان در دستاورد علمی چیست یکی از نمادهای این گذشته تاریخی را شهر همدان دانست و گفت: همدان از گذشته پرچمدار این عرصه بزرگ بوده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی باتاکید بر اینکه توسعه کشور از مسیر توسعه آموزش عالی محقق خواهد شد و ارتباط بین آموزش عالی و کشور و جامعه در محور این توسعه است، گفت: دو دسته دانشگاه در کشور فعالیت می‌کنند که دسته اول دانشگاه‌هایی هستند که نقش ملی دارند و عمدتاً با حمایت دولت، راهبری می‌شوند و دسته دوم دانشگاه‌هایی هستند که توسعه هوشمند منطقه‌ای را عنوان می‌کنند که این دانشگاه‌ها به واسطه حمایت‌های مردمی ایجاد شده است.

وی بابیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از دسته دوم است، گفت: احساس مردم این بود که برای توسعه به آموزش عالی نیاز دارند و با هزینه خود دانشگاهی ساختند که مولود انقلاب و از مردم و برای مردم است.

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به عدم استقبال از برخی رشته‌های دانشگاهی، گفت: جایی که حس می‌کنیم رجوع به دانشگاه کم شده، جایی است که نقش ما به عنوان «برای مردم بودن» کمرنگ شده بنابراین باید توجه داشته باشیم که مردم از ما چه می‌خواهند.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهی اجتماعی است که توسعه منطقه‌ای و شهری را در واحدها و توسعه استانی را در مرکز پیگیری می‌کند، ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی برای پیوند با اشتغال استان تلاش می کند تا بتواند بسترساز اشتغال دانش بنیان باشد.

طهرانچی با بیان اینکه که این دانشگاه نمی‌تواند بدون توجه به توسعه استان کار کند و در این صورت است که مردم نقش و اثرگذاری دانشگاه آزاد اسلامی را درک کرده و به آن مراجعه می‌کنند، عنوان کرد: سیاست ما در دانشگاه آزاد اسلامی، هماهنگ‌سازی این دانشگاه با رشد منطقه‌ای و اشتغال دانش‌بنیان است.

وی بابیان اینکه سرمایه این دانشگاه متعلق به مردم است و باید کارآمدی خود برای مردم را نشان دهد، گفت: اگر رشد منطقه‌ای در رشد حوزه سلامت است باید برای این حوزه برنامه‌ریزی کنیم چرا که نمی‌توانیم جهت‌گیری خلاف این جریان داشته باشیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه آموزش عالی کشور در متناسب‌سازی تحصیل با اشتغال موفق نبوده است، عنوان کرد: اگر این کار را کردیم، مردم جوانان خود را برای تحصیل به دانشگاه آزاد اسلامی خواهند فرستاد.

وی با بیان اینکه اگر قرار است منطقه‌ای بر اساس برنامه آمایش در حوزه علوم پزشکی و سلامت رشد کند، دانشگاه آزاد اسلامی باید سهم خود را برعهده بگیرد و زمانی که می‌بینیم دولت در این حوزه با چالش‌هایی مواجه است، دانشگاه آزاد اسلامی باید با نگاهی مردمی حرکت کند تا بتواند با چابکی و بوروکراسی کمتر، نقش‌آفرینی کند، عنوان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی باید در استان به عنوان بسترساز آینده و امیدبخش جوانانی که به این دانشگاه می‌آیند، عمل کند و برای تحقق این هدف، نیازمند تحولی هستیم که ایجاد مدارس عالی مهارت یکی از این برنامه‌های تحولی است.

طهرانچی با اشاره به راه‌اندازی مدارس عالی مهارت در ساختار جدید دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: این مدارس اشتغال جوانان را تضمین خواهد کرد، چرا که اکنون دوره مدرک‌گرایی به پایان رسیده و جوانان نیاز به مهارت و اشتغال دارند و این مدارس می‌تواند بستر اشتغال آنها را فراهم کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی باید به عنوان نقش محوری در خدمت توسعه استان باشد، عنوان کرد: اگر در این عرصه درست عمل کردیم، می‌توانیم نقش ملی اثرگذار داشته باشیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به استقبال از رشته‌های کارآمد و دارای آینده، گفت: ظرفیت رشته‌های پزشکی ۱۴۰ هزار صندلی است؛ اما ۶۰۰ هزار متقاضی دارد و این در حالی است که رشته‌های فنی مهندسی و علوم انسانی ۵۰۰ هزار صندلی خالی دارد، اما شرکت‌کنندگان آن ۲۵۰ هزار نفر هستند که پیام این استقبال از رشته‌های علوم پزشکی این است که جوانان به دنبال آموزش عالی کارآمد هستند.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در شهرها سرمایه‌ای عظیم در اختیار دارد، اظهار داشت: این سرمایه نشان می‌دهد که جامعه به علم علاقه‌مند است و این علاقه‌مندی باعث شده ایران جزو ۱۰ کشور اول جمعیت آموزش عالی در جهان باشد.

طهرانچی با بیان اینکه جمعیت کشور پس از انقلاب اسلامی دو برابر شده اما جمعیت آموزش عالی ده‌ها برابر شده و ۷ هزار استادی که داشتیم، امروز به ۸۰ هزار استاد رسیده که فضای آن را مردم فراهم کرده‌اند؛ گفت: باید به مردمی که این گونه برای علم هزینه کرده‌اند خدمت کنیم و با هر چه در توان داریم برای روشنی آینده جوانان آنها بکوشیم.

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه ریل‌گذاری در دانشگاه آزاد اسلامی باید اصلاح شود، تصریح کرد: تنها با کلاس و تخته‌سیاه نمی‌توان جوانان را برای محیط کار و اشتغال آماده کرد.

وب با بیان اینکه اگر جوانان در دوران مدرسه و دانشگاه فقط پشت میز بنشینند پس از فارغ‌التحصیلی کاری جز پشت میزنشینی از آنها ساخته نیست، گفت: باید در حوزه آموزش، تحول‌آفرین بود و برش اشتغال در شهرها را شناسایی و راه توسعه و برون‌رفت آن را برای اشتغال دانش‌بنیان و امیدآفرینی در جوانان پیدا کرد.