جشنواره شکرانه برداشت مرکبات در دزفول برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست فرمانداری دزفول صبح امروز در حاشیه این جشنواره اظهار کرد: دزفول قطب مرکبات کشور و دارای مرکبات با کیفیت بوده که این محصولات از تنوع بالایی دراین شهرستان برخوردار است.

محمد حیدری، استفاده از ظرفیت تولید مرکبات این شهرستان را در جهت ایجاد اشتغال ضروری دانست وافزود: باید زمینه برای تولید بیشتر مرکبات و صادرات این محصول در جهت رونق اقتصادی در بحث کشاورزی در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت مرکبات شهرستان دزفول هفت هزار و ۵۰۰ هکتار است، گفت: با توجه به تناژ بالای تولید مرکبات در دزفول با احداث کارخانجات صنایع تبدیلی در این زمینه می توان در تولید اشتغال گام‌های مهمی برداشت؛ بنابراین پرداختن به این موضوع ضروری است.

سرپرست فرمانداری دزفول، هدف از برپایی نمایشگاه مرکبات را شناسایی مرکبات دزفول و کیفیت بالای آن عنوان کرد وافزود: متاسفانه مرکبات دزفول با وجود اینکه از کیفیت بالایی برخوردار است به خوبی در سطح کشور معرفی نشده که با برپایی جشنواره مرکبات با شناسایی بهتر مرکبات دزفول زمینه عرضه و توزیع بیشتر مرکبات این شهرستان فراهم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره مرکبات دزفول در راستای اجرای برنامه های هفته فرهنگی دزفول در محل‌ پارک خانواده دزفول آغاز شده و تا شامگاه امروز ادامه دارد.

این جشنواره شامل ۲۰ غرفه مرکبات تولیدی شرکت های کشت و صنعت شهید رجایی، شهید بهشتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و کشاورزان دزفول است.

در این جشنواره غرفه های نهال و دسرهای تهیه شده به وسیله مرکبات دزفول نیز وجود دارد.

در شهرستان دزفول انواع گونه های مرکبات شامل پرتقال محلی دزفولی، پرتقال والنسیا، انواع نارنگی (پرل، کینو، تانجلو، مینیولا) لیمو شیرین، نارنج، گریپ فروت و انواع لیمو ترش تولید می شود.

۷۲ درصد مرکبات استان خوزستان در دزفول تولید می شود.

مجموع باغ‌های مرکبات دزفول، ۶ هزار و ۶۵۰ هکتاراست که پنج هزار و ۳۰۰ هکتار از این باغات بارور هستند.