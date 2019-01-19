طراحی ۲۷۰ رشته گرایش در حوزه علوم انسانی اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سید سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، طی سفر به شهر مقدس قم با حجت الاسلام و المسلمین اعرافی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیر حوزههای علمیه کشور دیدار و گفتگو کرد.
عاملی در این دیدار گفت: نیازمند سند مادر حوزه علمی و فرهنگی هستیم که ذیل آن سایر سندهای بالادستی تعریف تا بسیاری از تداخل ها و موازی کاری های فعلی برطرف شود.
وی با اشاره به ظرفیتها و قابلیتهای شهر مقدس قم افزود: قم بین المللی ترین شهر ایران است که باید این ظرفیت مورد توجه مسئولان و نهادهای فرهنگی کشور قرار گیرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر حفظ و حراست از ارزشهای محلی و ملی گفت: جامعه انسانی متفاوت از جامعه اشیاء است و صنعت و فناوری توان مدیریت انسان را ندارد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: کار با انسان به دلیل پیچیدگیهای آن بسیار دشوار است که نیاز به برنامه ریزی دقیق و متناسب با ظرفیتها و نیازهای انسانی دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ظرفیتهای فرهنگی و علمی حوزه علمیه قم فراوان است و فناوری نگارش اسناد راهبردی و بالادستی در قم بسیار غنی است که باید این موضوع مورد توجه نهادهای کشوری باشد.
وی افزود: حوزههای علمیه ظرفیت عظیم و بزرگی هستند که در سالهای اخیر با ایجاد نگاه به آینده در مدیریت کلان این نهادها، شاهد تحول در این مجموعههای علمی هستیم.
عاملی تحول در حوزه را بسیار راحت تر از دانشگاه دانست و ادامه داد: دانشگاه دارای نظام اداری و آموزشی ویژهای است که تحول در آن را بسیار دشوار کرده است.
وی گفت: خدمت به حوزه علمیه ارزشمند است و نهادینه کردن همکاریها با آن از جمله اولویتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بیش از ۴۰ دستگاه مختلف با شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتبط هستند، افزود: از این مراکز علمی درخواست شده برنامههای عملیاتی خود را در هفتههای آینده به دبیرخانه شورا ارائه دهند تا برنامه پنج ساله راهبردی به منظور تعیین چشم انداز کلان در حوزه فرهنگی و علمی تدوین شود.
آیتالله اعرافی مدیر حوزههای علمیه قم ضمن تسلیت و تعزیت ایام فاطمیه (س) گفت: این وظیفه دینی انقلابی ملی و فرهنگی ماست که در خدمت فعالیتهای حوزه علمیه و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم.
وی ادامه داد: حضور دکتر عاملی را به فال نیک میگیریم و امیدواریم با تعامل میان حوزه و شورای عالی انقلاب فرهنگی به شکوفایی و مطالبه گری در این حوزهها اهتمام بیشتری شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در حدود ۹۰ هزار نفر در قم در حال تحصیل هستند در قم همه اقوام مختلف از شهرها و روستاهای کشور حضور دارند که جمع نخبگان ارزشمندی را فراهم آورده است و قم به عنوان بینالمللیترین شهر نخبگانی ایران محسوب میشود.
آیتالله اعرافی افزود: قم بهنوعی فرماندهی و مدیریت هدفمندی را نیز در بیرون با خود به همراه دارد.
وی ادامه داد: در حدود ده هزار استاد و محقق در قم مشغول به فعالیت هستند و بیش از صد مجله علمی منتشر میشود.
مدیر حوزههای علمیه قم گفت: در مجموعه مدیریت شورای عالی حوزوی تنظیم اسناد جامع راهبردی و تبدیل آنها به برنامه اجرایی را در نظر داریم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: تلاش شده است تا مجموعهای از مطالبات مقام معظم رهبری و منتقدان از فعالیتهای حوزه جمعآوری شود و با ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق حوزههای علمیه را از مرحله تدوین اسناد جامع عبور دهیم.
وی افزود: در این اسناد ۱۵ ساحت مهم مرتبط با حوزه در سطح راهبردهای کلان تدوین شده در حال نهایی سازی است که در نظر داریم انشالله از سال ۹۸ به اجرایی سازی برنامهای ۵ ساله اقدام کنیم.
آیتالله اعرافی گفت: خوشبختانه در حوزه علوم انسانی ـ اسلامی فعالیتهای به سزایی داشتهایم که در حدود ۲۷۰ رشته گرایش در این زمینه طراحی شده است.
وی افزود: آموزش کاربردی مهارتی از دیگر مواردی است که مورد توجه قرارگرفته و حدود ۲۰۰ دوره پودمانی در ۲۰ محور در حال حاضر اجرایی شده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: تدوین نقشه اجرایی از دیگر موارد مورد توجه است که امیدواریم فراتر از مدیریت حوزههای علمیه و با مشارکت تمامی نهادهای متولی به نوعی تقسیم کار نهادینه در زمینه فعالیتهای مرتبط با حوزه اقدام شود.
وی گفت: اخیراً فعالیت جدیدی در شورای عالی حوزوی تدوین شده است که در نظر دارد به فعالیتهای فرهنگی هنری رسانه نیز اهتمام شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای جایگاه رفیعی است و حوزه نیز ظرفیتهای قابل توجهی دارد که میتوان در تعامل سازنده با شورا به خدمت برای جامعه اقدام کرد.
وی گفت: شورای تخصصی حوزوی از نقاط قدرت در شورای عالی انقلاب فرهنگی است که میتواند تحولات مهمی را همراه داشته باشد و این شورای تخصصی میتواند در تعامل اهداف میان حوزه و شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
آیتالله اعرافی ابراز امیدواری کرد با اتصال میان مجموعه فعالیتهای کلان حوزه و شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی شدن هر چه بهتر اسناد مصوب این شورا مورد توجه قرار گیرد.
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