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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۳

تماشاخانه سرو میزبان «مش مش قلی خان» می‌شود

تماشاخانه سرو میزبان «مش مش قلی خان» می‌شود

نمایش «مش مش قلی خان» به کارگردانی ناصر آویژه در تماشاخانه سرو و با حمایت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، نمایش «مش مش قلی خان» ویژه رده سنی کودکان و نوجوانان تولید شده است و از سه شنبه ۲ بهمن ماه صبح ها ویژه مدارس روی صحنه می رود.

گیتا داوودی نویسنده متن این نمایش است و ناصر آویژه این اثر نمایشی موزیکال را کارگردانی کرده است.

ناصرآویژه، قاسم انصاری، مسعود پورجمشید، حمیدرضا نوری و نیما آویژه بازیگران این نمایش هستند.

«مش مش قلی خان» پس از نمایش «دهکده هاپو خان» دومین نمایش ویژه مخاطبان کودک و نوجوان است که در تماشاخانه سرو و با حمایت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس اجرای خود را آغاز خواهد کرد.

تماشاخانه سرو انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در خیابان طالقانی نرسیده به تقاطع خیابان مفتح، جنب ایستگاه مترو قرار دارد.

کد مطلب 4518127
آروین موذن زاده

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