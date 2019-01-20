به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، نمایش «مش مش قلی خان» ویژه رده سنی کودکان و نوجوانان تولید شده است و از سه شنبه ۲ بهمن ماه صبح ها ویژه مدارس روی صحنه می رود.

گیتا داوودی نویسنده متن این نمایش است و ناصر آویژه این اثر نمایشی موزیکال را کارگردانی کرده است.

ناصرآویژه، قاسم انصاری، مسعود پورجمشید، حمیدرضا نوری و نیما آویژه بازیگران این نمایش هستند.

«مش مش قلی خان» پس از نمایش «دهکده هاپو خان» دومین نمایش ویژه مخاطبان کودک و نوجوان است که در تماشاخانه سرو و با حمایت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس اجرای خود را آغاز خواهد کرد.

تماشاخانه سرو انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در خیابان طالقانی نرسیده به تقاطع خیابان مفتح، جنب ایستگاه مترو قرار دارد.