به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خطکشها و شقایق» اثر محمد صالحعلا بهتازگی توسط نشر پوینده منتشر و راهی بازار نشر شده است.
محمد صالح علا متولد سال ۱۳۳۱ در تهران است که او را به عنوان شاعر، بازیگر و مجری تلویزیون میشناسیم. صالح علا ترانهسرا هم هست و علاو بر سرایش شعر و ترانه به نوشتن قطعات کوتاه ادبی و شاعرانه نیز اشتغال دارد که خیلی از این قطعات را در برنامههای تلویزیونی «دو قدم مانده به صبح» یا «چشم شب روشن» شنیدهایم. او علاوه بر تلویزیون در تولید برنامههای رادیویی هم مشارکت داشته است.
از صالح علا تعدادی کتاب نیز منتشر شده که بین آنها میتوان به «نامههای شفاهی»، «حیف حوصلهام پیر شده»، «دست بردن زیر لباس سیب»، «اجازه میفرمایید گاهی خواب شما را ببینم؟» و «کاپوچینو، کیک پنیر» اشاره کرد که پیشتر توسط نشر پوینده منتشر شدهاند.
کتاب «خطکشها و شقایق» تعدادی از نوشتههای پراکنده صالح علا را شامل میشود. او در نوشتههای این کتاب ادراکات و برداشتهایش از زندگی و جهان را ثبت کرده است. طراحی جلد این کتاب را اردشیر رستمی انجام داده است.
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
فیلسوفها در برج بلند بیداری، از خود گذشتگی، همدلی عمومی، همدلی با انسان به سر بردهاند که بیشتر شکل دگرگونیها در فرد و در اجتماع از سمت نگاه و شیوه اندیشیدن فیلسوفها به هستی روی داده زیرا فلسفه شیوه اندیشیدن است. آیا انسان مایل به خیر مادرزادی است؟ یا آیا آدمی با میل به شر به دنیا میآید؟ نه. پس هر خوبی، بدی که آدمی پیدا میکند نتیجه شیوههای اندیشه، تربیت و محیط است. در محیطی که اهل اندیشه بیشتر باشند، زمینه میل به دانایی بیشتر است، شیوههای اندیشیدن رایجتر است.
فلسفه علم نیست. برنامهای برای زندگی انسان در دنیا ندارد. به نظرم فلسفه تنها راه و روش اندیشیدن است، شیوه تفکر است. معاشرت با فلسفه، شناخت فلسفه، آشنایی با نظریههای فلسفی فیلسوفها شیوه اندیشیدن را به من میآموزد. به من یاد میدهد از کدام پنجره، پنجرهها به عالم نگاه کنم.
غیر از این فلسفه کار دیگری ندارد. با فلسفه نمیتوان کسی را پند داد، متنبه کرد. کسی، کسانی را تشویق به کاری، رفتاری نمود. چنانکه با فلسفه نمیتوان پیشگویی کرد. با فلسفه نمیتوان به جایی رفت، به جایی رسید.
این کتاب با ۲۹۶ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر شده است.
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