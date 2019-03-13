چاپ «شاد باهم»برای رسیدن به عشق پردوام/اثری از زن و شوهر روانشناس

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شاد با هم (استفاده از علم روانشناسی مثبت برای رسیدن به عشق پردوام)» نوشته سوزان پیگلی و جیمز پاولسکی به‌تازگی با ترجمه مهدی قرچه‌داغی توسط نشر پوینده منتشر و راهی بازار نشر شده است.

برای این کتاب مارتین سلیگمن دکتر روانشناس مقدمه‌ای نوشته که در مقدمه‌اش اشاره کرده سوزی پیلگی یاولسکی و جیمز یاولسکی نویسندگان کتاب حاضر را می‌شناسد. او را با مفهوم روانشناسی مثبت می‌شناسند. این علم یکی از زیرمجموعه‌های روانشناسی علمی و بر پایه تحقیقات گسترده است و به صورت جدی و رسمی، نخستین بار توسط سلیگمن مورد توجه قرار گرفت. او در مقدمه‌اش برای کتاب «شاد با هم» نوشته است: من برای اولین‌بار سوزی را ده سال قبل ملاقات کردم. او در برنامه روانشناسی «منیّت ما» در دانشگاه پنسیلوانیا شرکت کرده بود. او یک دانشجوی عالی بود و به‌عنوان یک نویسنده شخصی برتر و واجد شرایط است. سابقه آشنایی من با جیمز از این هم طولانی‌تر است. با او به محض مطرح‌شدن روانشناسی مثبت آشنا شدم. او یک فیلسوف جوان و پر انرژی بود که روانشناسی مثبت را درک می‌کرد. و از توانمندی بالقوه آن برای بهبود حال و روز مردم آگاه بود. او دنبال زندگی‌ای می‌گشت که قهرمان او ویلیام جیمز آن را معرفی کرده بود. سوزی و جیمز به عنوان یک زوج موفق‌اند. آنها از کیفیت لازم برای نوشتن این کتاب برخوردارند. آنها نه تنها از روانشناسی مثبت بهره می‌گیرند بلکه از آن در زندگی مشترک خود استفاده می‌کنند.

به گفته سلیگمن، روانشناسی مثبت ریشه‌های عمیق در فلسفه دارد. سوزان پیگلی و جیمز پاولسکی پژوهشی علمی درباره این موضوع انجام داده‌اند که نتیجه‌اش کتاب پیش روست. او می‌گوید وقتی من و همکارانم ۲۰ سال قبل روانشناسی مثبت را مطرح ساختیم، در پی آن بودیم که به زندگی مردم سروسامان بدهد. این روش علمی به مردم امکان می‌دهد که انتخاب‌های مدبرانه بکنند و مدارس، تجارت‌ها، ‌ خانواده‌ها و جوامع جالب بسازند.

کتاب «شاد با هم» اولین کتابی است از روانشناسی مثبت در زمینه روابط عاشقانه استفاده می‌کند. نویسندگان کتاب هم در مقدمه‌شان بر اثر پیش رو آورده‌اند: این اولین کتابی است که روانشناسی مثبت را در زمینه روابط صمیمانه مطرح می‌سازد. هر دوی ما بیش از یک دهه است که روی روانشناسی مثبت کار کرده‌ایم. ما به استناد پژوهش‌های گسترده می‌دانیم که چه عواملی تولید روابط عاشقانه می‌کنند. وقتی ازدواج کردیم متوجه شدیم که این ازدواج فرصت‌های جدید مختلفی را پیش روی ما قرار داد تا این پژوهش را مورد استفاده قرار دهیم. گرچه کتب مختلفی وجود دارند که در این باره نوشته شده‌اند که زوج‌هایی مانند ما می‌توانند از آن استفاده کنند، اما کسی آنها را به شکلی تدوین نکرده که بتوان از آن به راحتی استفاده کرد.

این کتاب ۹ فصل اصلی با این عناوین دارد:

«آیا عشق حقیقتاً اکسیری است که به آن احتیاج دارید؟»، «درس‌هایی که از ارسطو درباره رسیدن به عشق پردوام می‌توانیم بیاموزیم»، «افزایش اشتیاق در زندگی مشترک»، «اهمیت اعمال کردن احساسات مثبت»، «آرام بگیرید تا درک کنید»، «خودتان را بشناسید: شناسایی توانمندی‌های خود»، «شریک زندگی خود را بشناسید: استفاده از نقاط قدرت در روابط شما»، «سپاس‌گزاری» و «برای رسیدن به نتایج مطلوب به رفتار هر دو نفر احتیاج است…»

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

ازدواج شیان و راشل نمونه‌ای از یک رابطه زناشویی بر اساس لذت و شادمانی بود. در حالیکه آنها با هم اوقات خوشی را گذرانده بودند، آن اوقات خوش مبتنی بر لذت و تفریح بودند و وقتی این تفریح به انتها رسید، چیزی باقی نمانده بود تا ازدواج آنها را پایدار نگه دارد.

حالا اجازه بدهید به رابطه دیگری بپردازیم، به رابطه سام و بت. داستان از این قرار است:

چند سال قبل دوست‌مان بت، به ما گفت که به راستی فکر می‌کند شریک زندگی‌اش سام، یکی از شادترین و مثبت‌ترین اشخاصی است که او تا کنون دیده است. از آن زمان به بعد بسیاری از دوستان سام گفتند که او یکی از شادترین و جالب‌ترین مردانی است که به عمر خود دیده‌اند. ما هم این گونه نگرشی را متوجه شدیم. سام به رغم همه فعالیت‌هایش، روحیه‌ای خوشبینانه داشت. حالت خوش و شادان او روی بت و سایر آشنایان آنها هم تأثیر گذاشته بود. در حالیکه بت و سام زوج شادی هستند و رابطه آنها با لحظات شاد و لذت بخش همراه است، تفریح و خوشگذرانی پایه و اساس رابطه آنها نیست. به جای آن حامی و پشتوانه زندگی زناشویی آنها احترام متقابل آنها به یکدیگر و تبدیل شدن‌شان به انسان‌های مثبت‌تر است.

رفتار مثبت آنها نه تنها روی بت بلکه روی حضور سام تأثیر گذاشته است. با این حساب چه تفاوتی میان رابطه شیان و راشل که مبتنی بر لذت بوده و رابطه سام و بت که براساس احساسات مثبت بوده وجود دارد؟ آیا لذت در رضایت با احساسات مثبت یکی هستند؟

باربارا فردریکسون کنان، پروفسور سرشناس دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل و پژوهشگر برجسته در زمینه احساسات مثبت می‌نویسد که این دو با هم برابر نیستند...

این کتاب با ۱۶۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۹ هزار تومان منتشر شده است.