به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دستبردن زیر لباس سیب» نوشته محمد صالحعلاء بهتازگی توسط نشر پوینده به چاپ پنجم رسیده است.
چاپ اول این کتاب سال ۹۳ به بازار آمد و حالا با نسخههای چاپ پنجم در کتابفروشیها عرضه شده است.
محمد صالح علا متولد سال ۱۳۳۱ در تهران است که او را به عنوان شاعر، بازیگر و مجری تلویزیون میشناسیم. صالح علا ترانهسرا هم هست و علاو بر سرایش شعر و ترانه به نوشتن قطعات کوتاه ادبی و شاعرانه نیز اشتغال دارد که خیلی از این قطعات را در برنامههای تلویزیونی «دو قدم مانده به صبح» یا «چشم شب روشن» شنیدهایم. او علاوه بر تلویزیون در تولید برنامههای رادیویی هم مشارکت داشته است.
از صالح علا تعدادی کتاب نیز منتشر شده که بین آنها میتوان به «نامههای شفاهی»، «حیف حوصلهام پیر شده»، «خطکشها و شقایق»، «اجازه میفرمایید گاهی خواب شما را ببینم؟» و «کاپوچینو، کیک پنیر» اشاره کرد که پیشتر توسط نشر پوینده منتشر شدهاند. کتاب «خطکشها و شقایق» هم تعدادی از نوشتههای پراکنده این مؤلف را شامل میشود.
کتاب «دست بردن زیر لباس سیب» تعدادی از نوشتههای پراکنده صالحعلاء را شامل میشود که از طرف یک شخصیت به محبوبش نوشته شدهاند.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
محبوبم! بهار همه را شیرینکار و شعبدهباز میکند. گلابی حالش خوب است؛ حتی قوطیهای خالی کمپوت در جوی آب خیابان، چه بزن و بکوبی راه انداختهاند.
همه مردم نام دلدارشان را بر درخت حک میکنند.
محبوبم! پس چرا من نام تو را بر استخوانم حک نکنم؟
چاپ پنجم این کتاب با ۱۵۲ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه شده است.
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