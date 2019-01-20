بازده ۶ درصدی بورس در دیماه/رشد ۹ هزار واحدی شاخص کل در یک ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، اولین گام فعالیت بورس تهران در فصل زمستان با قدرت برداشته شد. به نحوی که دی ماه برای بورس بازان با بازدهی ۶.۲ در شاخص کل همراه شد. طی این مدت رخدادهای مهمی در بازارهای داخلی و جهانی رخ داد که عمده آن معطوف به آغاز سال میلادی و روند بازارهای بین المللی است. از سوی دیگر اهمیت انتشار گزارش های آذرماه و سه ماهه شرکت ها باعث شد تا بسیاری از سهامداران روزانه در کدال به بررسی عملکرد شرکت های مد نظر بپردازند. همچنین انتشار جزییات بودجه ۹۸ و اهمیت ویژه دولت به بازار سرمایه از جهت تامین مالی، اتفاق مهمی بود که در آن برهه روند شاخص را تحت تاثیر قرارداد.

آمارها نشان می دهد در ۲۲ روز معاملاتی دی ماه، میانگین ارزش معاملات بورس تهران از مرز ۴۷۰ میلیارد تومان عبور کرده است. در همین زمینه گردش زمین بازی بازیگران بورس تهران به سمت حقیقی ها امری محرز بود. میانگین خالص تغییر مالکیت اولین ماه زمستان نشان از آن دارد که ۲۴ میلیارد تومان نقدینگی از سوی پرتفوی حقوقی ها به سمت پرتفوی حقیقی ها انتقال یافته است.

دماسنج بورس تهران در این ماه حدود ۹ کانال شکنی داشته است و از سطح ۱۵۶ هزار واحد در آخرین روز معاملاتی آذر ماه، به کانال ۱۶۵هزار واحد در آخرین روز دی ماه وارد شده است. شاخص هم وزن نیز در مدت مزبور ۳ کانال شکنی داشت و بیش از ۱۰ درصد بازدهی مثبت به جای گذاشت.

توجه ویژه معامله گران هر دو گروه بورسی به نمادهای بانکی باعث شد در ۸۷ درصد از روزهای معاملاتی این گروه به عنوان برترین گروه، از حیث ارزش معاملات شناحته شود و به همراه گروه خودرو تقاضای زیادی را از سوی معامله گران داشته باشند.

با این وجود بررسی خرید و فروش سهامداران در این مدت نشان می دهد رشد قیمت جهانی نفت و کامودیتی ها اثر مستقیمی بر تصمیم سهامداران داشته و در نیمه دوم ماه، شاهد لیدر محوری کالامحورها در معاملات بورس تهران بودیم. در این زمینه پتروپالایشی های بورسی همزمان با رشد قیمت جهانی نفت مورد توجه تعداد زیادی از بورس بازان قرار گرفتند.