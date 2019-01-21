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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۳۷

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام:

شهرستان آبدانان به آزادراه پل زال متصل می شود

شهرستان آبدانان به آزادراه پل زال متصل می شود

ایلام - مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: شهرستان آبدانان در جنوب استان ایلام به آزادراه پل زال متصل می شود.

علی اصغر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتصال آبدانان به آزادراه لرستان- خوزستان این شهرستان را از بن بست خارج می کند و موجب فراهم شدن زمینه مبادلات مختلف با این استان ها می شود.

وی افزود: این مسیر که آبدانان را به پل زال وصل می کند، از روستای هلیوه می گذرد و هم اکنون در چهار قطعه از سمت خود هلیوه شروع شده است.

وی عنوان کرد: حدود شش کیلومتر هم اکنون آماده آسفالت است که پیمانکار عملیات تکمیل روسازی و آسفالت آن را انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: مابقی قطعات دو و سه نیز در حد عملیات خاکی است که پیمانکار هم اکنون کارگاه خود را تجهیز کرده، قطعه چهارم نیز از سمت امامزاده شاه احمد(ع) به طول ۸ کیلومتر شروع شده است.

کاظمی عنوان کرد:  کل تفاهمی که با شرکت ساخت برای اجرای این پروژه انجام شده ۳۵ میلیارد تومان است و قرار شد ۳۰ درصد آن را از محل اعتبارات استانی و ۷۰ درصد مابقی را نیز شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور از محل منابع ملی این اعتبار را تامین کنند.

کد مطلب 4518988

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