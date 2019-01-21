ماه گرفتگی کامل ۲۰۱۹ در آسمان پدیدار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپسی، صبح امروز پدیده ماه گرفتگی کامل در آسمان آمریکای شمالی و جنوبی قابل مشاهده بود. این پدیده با رویدادهای ابرماه خونین همزمان شده بود.

به عبارت دیگر علاوه بر ماه گرفتگی فاصله ماه تا زمین به کمترین حد رسیده و پدیده ابرماه به وجود آمده است. از سوی دیگر اتمسفر زمین بر نور خورشیدی که از آن عبور می کند نیز تاثیر گذاشته و به نارنجی شدن آن منجر شده که این رویدادماه خونین نام دارد.

ماه گرفتگی شب گذشته(۲۰ ژانویه) در ساعت۱۰:۳۴ شب به وقت آمریکا (۳:۳۴ دقیقه صبح به وقت گرینویچ در ۲۱ ژانویه) آغاز شده است. همچنین ماه گرفتگی در ساعت ۴:۴۱ دقیقه به وقت گرینویچ کامل شده است.

ماه گرفتگی کامل کمی بیشتر از یک ساعت طول می کشد و ماه در ساعت ۵:۴۳ دقیقه به وقت گرینویچ دوباره روشن شده است.

ساکنان آمریکای شمالی و جنوبی در بهترین مکان برای رصد این پدیده قرار داشتند. البته ساکنان اروپا و غرب آفریقا نیز توانسته اند بخش هایی از این ماه گرفتگی را تماشا کنند.

این آخرین ماه گرفتگی تا می سال ۲۰۲۱ میلادی است.