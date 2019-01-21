به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای قهرمانی بزرگسالان کشور (یادواره سرلشکر شهید اسماعیل دقایقی و شهدای شهرستان امیدیه) از فردا با شرکت ۱۸۱ وزنه بردار از ۲۹ استان به میزبانی مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت‌ شهرستان امیدیه آغاز می شود و روز ۵ بهمن ماه با معرفی تیم‌های برتر به پایان خواهد رسید.

جلسه تاییدیه نهایی رأس ساعت ۱۵ امروز تشکیل می شود که تغییرات نهایی در ترکیب تیم ها در جلسه تأییدیه نهایی صورت خواهد گرفت. در کنگره مسابقات نیز هیچگونه تغییری در ترکیب تیم ها داده نخواهد شد که کنگره مسابقات هم رأس ساعت ۲۱ امروز خواهد بود.

با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از ورزشکاران در این مسابقات تست دوپینگ به عمل خواهد آمد. ورزشکارانی که نامشان در لیست تیم های شرکت کننده در جلسه تائیدیه ثبت شده موظفند در زمان مسابقات در محل مسابقات حضور داشته باشند لذا چنانچه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ورزشکاری را جهت انجام تست دوپینگ احضار کند، عدم حضور ورزشکار به منزله مثبت اعلام شدن تست دوپینگ نامبرده خواهد بود.