انتشار نوزدهمین چاپ ترجمه دیهیمی از بیگانه کامو

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «بیگانه» یکی از مشهورترین آثار ادبی قرن بیستم به قلم آلبر کامو، اندیشمند مشهور فرانسوی است. این رمان که برای نخستین بار در سال‌های نخستین دهه ۴۰ توسط انتشارات گالیمار منتشر شد، اکنون به اکثر زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده است.

این رمان اثری محبوب برای مترجمان ایرانی نیز بود و چندین بار به قلم مترجمان مختلفی چون جلال آل احمد و علی اصغر خبره زاده، امیرجلال الدین اعلم، لیلی گلستان، محمدرضا پارسایار، عنایت الله شکیباپور، پرویز شهدی، لیلا مصدق، بهاره جواهری، پرستو جلیلی، شادی ابطحی، زهرا حنیفه پور و خشایار دیهیمی به فارسی ترجمه شد.

به باور منتقدان برگردان خشایار دیهیمی از این رمان یکی از بهترین ترجمه‌هاست. نشر ماهی نوزدهمین چاپ این ترجمه را چندی پیش با شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه، ۱۳۰ صفحه و بهای یازده هزار تومان منتشر کرد. نخستین چاپ این ترجمه در سال ۱۳۸۸ با شمارگان دو هزار نسخه و بهای چهار هزار و ۹۰۰ تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفته بود.

«بیگانه» داستان مردی به نام «مورسو» است که مادرش در خانه سالمندان از دنیا می‌رود و او با تلگرافی از مرگ مادرش باخبر می‌شود. وی بعد از مدتی بر اثر اتفاق، مردی را به قتل می‌رساند و دادگاه قتل را به مرگ مادر مورسو ربط می‌دهد، برای این که او در مراسم تدفین مادرش گریه نکرده است. در نهایت دادگاه او را محکوم به اعدام می‌کند.

قهرمان کتاب برای این محکوم به مرگ می‌شود که حاضر نیست در بازی شرکت کند. به این معنا، او با جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند بیگانه است، در حاشیه‌اش پرسه می‌زند، در حاشیه زندگی است، تنها و پر از تمنای لذت. به این دلیل مورسو حاضر نیست در بازی شرکت کند چون حاضر نیست دروغ بگوید، هرچه هست همان را می‌گوید و حاضر نیست احساساتش را پنهان کند و جامعه فورا احساس تهدید می‌کند؛ بیگانه، داستان مردی است که، بی‌هیچ تظاهر قهرمانانه، حاضر است برای حقیقت جان دهد. بر این رمان ژان پل سارتر مقدمه نوشته است.

بجز تاثیرگذاری خود رمان سرگذشت ترجمه‌های فارسی آن نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ترجمه این رمان به قلم خبره زاده و جلال آل احمد سروصدای زیادی به پا کرد. این ترجمه نیز پس از انقلاب توسط نشر امیرکبیر و نشر نگاه بارها تجدید چاپ شده است. به نظر شایسته است که یک دانش آموخته یا دانشجوی زبان فرانسه با راهنمایی استادان خود روند و سیر تطور ترجمه این رمان به زبان فارسی را در پایان‌نامه دانشگاهی خود بررسی کند. این پژوهش نکات بسیاری را روشن خواهد کرد.