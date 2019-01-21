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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

اعلام سانس‌ها و برنامه اکران «فجر۳۷» در سینمای اهالی رسانه

اعلام سانس‌ها و برنامه اکران «فجر۳۷» در سینمای اهالی رسانه

مسعود نجفی با اعلام اینکه سانس‌های نمایش فیلم در سینمای اهالی رسانه از ساعت ۱۳ آغاز می‌شود تاکید کرد امسال تمامی پرسش‌ها در نشست پرسش و پاسخ آثار به صورت مکتوب مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، مسعود نجفی مدیر روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در مورد سانس‌های نمایش آثار جشنواره در پردیس سینمایی ملت که به اهالی رسانه اختصاص یافته است، گفت: نمایش فیلم‌ها از ساعت ۱۳ آغاز می‌شود و سئانس‌های بعدی به ترتیب ۱۵:۳۰، ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ خواهند بود.

وی درباره نشست‌های پرسش‌ و پاسخ چنین توضیح داد: بعد از نمایش هر فیلم نشست پرسش و پاسخ آن برگزار خواهد شد. امسال براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تمامی سئوال‌های نشست به صورت مکتوب مطرح می‌شود.

نجفی همچنین تاکید کرد: پیش از شروع نمایش هر فیلم مراسم عکاسی از عوامل برگزار خواهد شد.

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغه‌زاده همزمان با سالگرد چهل سالگی انقلاب اسلامی، ۱۰ تا ۲۲ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4519178

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