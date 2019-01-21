به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، مسعود نجفی مدیر روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در مورد سانسهای نمایش آثار جشنواره در پردیس سینمایی ملت که به اهالی رسانه اختصاص یافته است، گفت: نمایش فیلمها از ساعت ۱۳ آغاز میشود و سئانسهای بعدی به ترتیب ۱۵:۳۰، ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ خواهند بود.
وی درباره نشستهای پرسش و پاسخ چنین توضیح داد: بعد از نمایش هر فیلم نشست پرسش و پاسخ آن برگزار خواهد شد. امسال براساس برنامهریزی صورت گرفته، تمامی سئوالهای نشست به صورت مکتوب مطرح میشود.
نجفی همچنین تاکید کرد: پیش از شروع نمایش هر فیلم مراسم عکاسی از عوامل برگزار خواهد شد.
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغهزاده همزمان با سالگرد چهل سالگی انقلاب اسلامی، ۱۰ تا ۲۲ بهمن ماه برگزار خواهد شد.
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