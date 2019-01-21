۱۳ هزار میلیارد ریال سرمایه‌ خارجی جذب بورس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس اوراق بهادار، شاپور محمدی درباره عملکرد ۳۰ ماهه بازار سرمایه گفت: شاخص کل بورس تهران در بازه زمانی پنجم مردادماه ۹۵ تا ۲۵ دی‌ماه ۹۷ به میزان ۸۹ هزار و ۹۴۵ واحد معادل ۱۱۹ درصد رشد داشته است.

در همین مدت، شاخص کل فرابورس با ۱۱۸۱ واحد افزایش به عدد ۱۹۷۸ واحد در ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷ رسید که رشد ۱۴۸ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که شاخص صنعت و شاخص ۵۰ شرکت فعال تر با بازدهی به ترتیب ۱۳۶ و ۱۳۷ درصدی همراه بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه شاخص هم وزن در این مدت ۱۰۹ درصد رشد داشته است، ابراز داشت: رشد همزمان شاخص کل و شاخص هم وزن نشان از آن دارد که بازار سرمایه به طور یکسان رشد کرده است و رشد بازار سرمایه مختص به شرکت های خاصی نبوده است.

دلایل رشد قیمت ها

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: یکی از دلایل رشد قیمت ها در بازار سرمایه، رشد نرخ برابری ارزها بود. در این مدت صنایع مختلفی هم وارد بازار سرمایه شد. البته در این مدت، رشد سکه و دلار در مقایسه با بازار سرمایه بیشتر بوده اما باید بدانیم که رشد قیمت ها در این بازارها سوداگرانه بوده است.

ارزش بازار سهام

وی با بیان اینکه بورس و فرابورس همپای هم رشد کرده اند، تصریح کرد: ارزش بازار سهام از ۴۳۷۶ هزار میلیارد ریال در ۵ مردادماه ۹۵، به ۸۵۶۰ هزار میلیارد ریال در ۲۵ دی ماه سال ۹۷ رسیده است که بیانگر ۹۶ درصد رشد است.

ارزش بازار صکوک

ارزش بازار صکوک نیز از ۲۱۲ هزار میلیارد ریال در ۵ مردادماه ۹۵، به ۹۲۸ هزار میلیارد ریال در ۲۵ دی­ماه سال ۹۷ رسیده است که حکایت از ۳۳۸ درصد رشد دارد. در مجموع ارزش کل بازار سرمایه (سهام و صکوک) در بازه زمانی مورد بررسی با ۱۰۷ درصد رشد همراه بوده است.

۸۰ درصد بازار در اختیار ۱۰ صنعت

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه هم اکنون محصولات شیمیایی ۲۵.۴۷ درصد از کل ارزش بازار بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: پس از گروه محصولات شیمیایی، به ترتیب گروه‌های فلزات اساسی با سهم ۱۶.۲۴ درصد، استخراج کانه‌های فلزی با سهم ۸.۹۷ درصد و گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای با سهم ۸.۶ درصدی در رتبه‌های دوم تا چهارم صنایع با بیشترین ارزش بازاری قرار دارند.

سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه هم اکنون ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور ۱۳.۷ هزار میلیارد ریال است، گفت: این رقم در مردادماه ۹۵ حدود ۱۲.۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ارزش معاملات در کل بازار اوراق بهادار در دوره ۳۰ ماهه یاد شده، ۶۵ درصد نسبت به دوره ۳۰ ماهه مشابه قبل رشد داشته است. در بورس‌های کالایی نیز ارزش معاملات در این مدت به ۳۴۵۴ هزار میلیارد ریال رسید که نشان دهنده ۱۶۷ درصد رشد است. در مجموع کل بازارها ارزش معاملات در دوره ۳۰ ماهه یادشده، ۱۰۸ درصد افزایش داشته است.

سهم بازار سرمایه در تامین مالی

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ارزش مجموع تامین مالی صورت گرفته از محل انتشار و عرضه اولیه اوراق بهادار طی ۳۰ ماه اخیر، ۱,۷۷۵,۵۹۸ میلیارد ریال است، گفت: این رقم در قیاس با ابتدای دوره ۹۷ درصد رشد داشته است.

این درحالی است که ارزش مجموع تامین مالی صورت گرفته از طریق نهادهای مالی در این دوره ۱۸ درصد نسبت به دوره مشابه قبل کاهش داشته است. وی در ادامه به عملکرد مثبت صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد و ابراز داشت: در بازه زمانی ابتدای مردادماه سال ۹۵ تا پایان دی‌ماه سال ۹۷ تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ۳۳.۷۵ درصد رشد از ۱۶۰ مورد به ۲۱۴ صندوق افزایش یافته است.

در این بازه ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ۷۲.۶۳ درصد رشد به ۱۴۷۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان بازه زمانی ۳۰ ماهه منتهی به پایان دی‌ماه ۹۷ با بیش از ۱۰۲ درصد رشد همراه بوده است.

افزایش سرعت افشای اطلاعات

محمدی با بیان اینکه سرعت انتشار اطلاعات در بازار سرمایه افزایش یافته است، تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته، میانگین تعداد روز تاخیر در انتشار اطلاعات از ۳۹ روز در ابتدای سال ۱۳۹۳ به میانگین یک روز در پایان آذرماه ۱۳۹۷ کاهش یافته است.

وی با تاکید بر افشای به موقع اطلاعات گفت: طی دوره ابتدای سال ۱۳۹۳ تا پایان آذرماه ۱۳۹۷ میزان افشاء به موقع اطلاعات از ۴۴ درصد به ۸۶ درصد افزایش و میزان عدم افشاء اطلاعات از ۳۲ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در این مدت امنیت سایبری در زیرساخت‌های بازار سرمایه ارتقا یافته است.

مهم ترین اقدامات ۳۰ ماهه

محمدی به تشریح مهم ترین اقدامات بازار سرمایه طی ۳۰ ماه حضور خود پرداخت و گفت: کاهش هزینه­ های معاملاتی، کاهش زمان رسیدگی به شکایات از ۴۶ روز در سال ۹۴، به ۱۰ روز در سال جاری؛ بازنگری ۷ دستورالعمل‌ مرتبط با توقف و بازگشایی نماد در راستای کاهش تعداد و زمان توقف نماد ها شامل معاملات، پذیرش و افشاء در جهت اصلاح فرآیند توقف و بازگشایی نمادها و کاهش زمان توقف نمادها از جمله اقدامات صورت گرفته در این مدت بوده است.

وی ادامه داد: راه ­اندازی و توسعه ابزارهای مشتقه و ابزارهای تامین مالی اسلامی؛ عضویت دائم در کمیسیون بین ­المللی اوراق بهادار (IOSCO)، عملیاتی کردن «حد اعتباری کارگزاران» در راستای کاهش ریسک نکول در تسویه وجوه معاملات با اتاق پایاپای؛ پیگیری عرضه کالاهای جدید در بورس ­های کالایی؛ انتشار اطلاعات مالی حدود ۳۶۰ شرکت و بنگاه اقتصادی مشمول مادۀ ۶ اصلاحی قانون اجرای سیاست ­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ تدوین دستورالعمل و اعطای مجوز تاسیس شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری؛ پذیرش کلیه اوراق منتشره در سنوات قبل و راه اندازی بازار ثانویه و متعاقب آن کاهش نرخ موثر اوراق سخاب از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد، دیگر اقداماتی بود که طی ۳۰ ماه گذشته در بازار سرمایه اجرایی شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در این مدت اقداماتی در راستای شفافیت اطلاعات و حفظ حقوق سرمایه گذاران صورت گرفته است، ‌ گفت: در عین حال، تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و نظارت بر اشخاص تحت نظارت و برخورد با ناهنجاری‌ها اتخاذ شد. از سوی دیگر سازمان بورس در راستای توسعه و ارتقای زیرساخت های فناوری و نظارتی بازار سرمایه برنامه هایی را اجرایی و بسترهای لازم را فراهم کرده است.

مهم ترین برنامه های آینده

دبیر شورای عالی بورس در ادامه با اشاره به شفافیت بالای بازار سرمایه، به مهم ترین برنامه های آتی این بازار اشاره کرد و گفت: راه­ اندازی ابزارها و بازارهای جدید مالی همانند فروش استقراضی، همکاری در انجام عملیات بازار باز و بورس بین ­الملل؛ پیگیری انجام امور مربوط به برگزاری مجامع الکترونیک، انجام اقدامات شرکتی به صورت متمرکز؛ ارتقای اثربخشی نظارت­ های پیشگیرانه با سیستماتیک کردن تذکرات؛ اصلاح فرآیند پذیرش در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و اصلاح دستورالعمل انضباطی و تدوین دستورالعمل نحوه محاسبه امتیاز شفافیت اطلاعاتی ناشران؛ تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی نهادهای مالی و طراحی و راه‌اندازی سامانۀ جامع نظارت بر رویدادهای مالی و فعالیت شرکت‌های کارگزاری؛ بخشی از برنامه هایی است که در دستورکار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد.

محمدی در پایان به دغدغه ها و نیازهای بازارسرمایه پرداخت و تصریح کرد: تصویب قانون ارتقای نظام بازار سرمایه کشور، ایجاد قواعد کنترل کننده بدهی های دولت، تحدید نرخ های سود بازارهای موازی مبتنی بر سودآوری ناشی از عدم تعادل های اقتصادی و همچنین ارایه مشوق های مناسب برای افزایش مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه مواردی است که امیدواریم با کمک مجلس به سرانجام برسد.