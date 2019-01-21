مردم خواهان اجباری شدن نصب کارتخوان در مطب پزشکان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه پایش، این برنامه شب گذشته در سوال نظرسنجی خود از مردم پرسید آیا موافق هستید نصب کارتخوان در مطب پزشکان اجباری شود؟ ۱- بلی ۲- خیر

در پایان این نظرسنجی ۹۰.۸۰ درصد از شرکت کنندگان عنوان کردند که نصب کارتخوان در مطب پزشکان اجباری شود. همچنین ۹.۲۰ درصد نیز اعتقاد داشتند نیازی به اجباری شدن این موضوع نیست.

عباس گودرزی نماینده مجلس نیز در گفتگوی تلفنی با این برنامه گفت: در کمسیون تلفیق دو مصوبه داشتیم، یک مصوبه در مورد شفاف سازی درآمدها در نظام پزشکی و یک مصوبه در مورد اخذ مالیات از جامعه پزشکان بود.

وی افزود: در حال حاضر بر اساس نظر رسمی سازمان مالیاتی، مالیات جامعه پزشکی ۵۰ میلیارد تومان است، با یک حساب سرانگشتی این درآمد برای هر پزشک یک میلیون تومان می شود چه کسی باور می کند درآمد یک پزشک مالیاتش یک میلیون تومان باشد.