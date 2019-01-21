جشنواره ملی فیلم کوتاه تالاب کجی در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کریمیان صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بابیان اینکه یکی از پیوستهای مهم در حوزه سبک زندگی ایرانی اسلامی، توجه به محیطزیست است، اظهار کرد: محیطزیست تأثیر خاصی در زندگی فردی و اجتماعی داشته که اگر قدر این نعمت را ندانیم به لحاظ معنوی و دنیوی دچار خطر میشویم.
کریمیان بابیان اینکه بسیاری از آسیبهای موجود در محیطزیست ناشی از عدم حرمت به این نعمت است، اظهار کرد: خطرهایی مانند بی آبی و ریزگرد ها حاصل از بی توجهی و نگاه بیتفاوتی نسبت به محیط زیست است.
وی بابیان اینکه تالاب کجی نهبندان یکی از ظرفیت هلی شرق استان است، گفت: توجه به تالاب نمکزار نهبندان، توجه به ظرفیتی الهی بوده که خداوند در اختیار ما قرار داده است.
رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی بابیان اینکه فیلم کوتاه تالاب امسال کلید میخورد، افزود: تمام کشورها آثاری در قالب فیلمهای موبایلی، کوتاه، مستند و انیمیشن ارائه میکنند.
کریمیان با اشاره به محورهای برگزاری این جشنواره، اظهار کرد: تالاب، گردشگری و اکوتوریسم، محیط زیست از دیدگاه اسلام و نگاه ویژه مقام معظم رهبری و تالابها، مامن و پناهگاه حیات وحش از جمله محورهای برگزاری این جشنواره است.
وی ادامه داد: همچنین حیات، تعدیل آب و هوا و مدیریت منابع آب و مرگ تالاب، نابودی اکوسیسم و بروز پدیده گرد و غبار از دیگر محورهای برگزاری جشنواره است.
کریمیان بابیان اینکه علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا پنجم اسفندماه به دبیرخانه جشنواره واقع در حوزه هنری خراسان جنوبی ارسال کنند، افزود: توجه عمومی به تالاب و استفاده از تولیدات هنری ازجمله اهداف برگزاری این جشنواره است.
رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی با اشاره به جوایز این جشنواره بیان کرد: در بخش فیلم کوتاه به نفر اول تندیس جشنواره و مبلغ ۳۰ میلیون ریال، نفر دوم تندیس و مبلغ ۲۰ میلیون ریال و نفر سوم تندیس و مبلغ ۱۰ میلیون ریال اهدا میشود.
وی بابیان اینکه به نفر برگزیده بخش کلیپ موبایلی تندیس جشنواره و مبلغ ۱۰ میلیون ریال اهدا میشود، گفت: همچنین به نفر برگزیده بخش انیمیشن و موشن گرافیک تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵ میلیون ریال اهدا میشود.
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