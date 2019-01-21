۴۴ دستگاه گوشی هوشمند قاچاق در سنندج کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان کردستان، سردار علی آزادی از توقیف خودروی حامل گوشی تلفن هوشمند قاچاق طی یک عملیات توسط ماموران پلیس آگاهی در سنندج خبرداد و اظهارداشت: در راستای مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا پلیس آگاهی استان حین کنترل خودروهای عبوری در محور ورودی سنندج به یک خودروی وانت مزدا مشکوک شدند.

وی با بیان اینکه با هماهنگی مراجع قضائی خودروی مورد نظر متوقف و تحت بازرسی قرار گرفت، افزود: در بازرسی از داخل خودرو ۴۴ دستگاه گوشی همراه قاچاق که به طور ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این تعداد گوشی همراه را بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، ادامه داد: در همین راستا پرونده ای تشکیل و راننده به همراه کالای قاچاق کشف شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شد.

آزادی یادآور شد: پلیس با قاطعیت با قاچاقچیان و مخلان امنیت اقتصادی کشور مبارزه و در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی با قدرت و تمام توان خود اقدام خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از کشف ۵۴۸ هزار نخ سیگار قاچاق در بیجار به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال، خبرداد و بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر حمل سیگار قاچاق در شهرستان بیجار، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی و نامحسوس خودروی مورد نظر شناسایی و پس از کسب مجوز قضائی مورد بازرسی قرار گرفت که در بازرسی از خودروی نیسان وانت ۵۴۸ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد.

آزادی اظهارداشت: در این راستا دو متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مقامات قضائی شدند.