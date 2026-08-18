به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اربعین تدفین امام شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، روز جمعه ۳۰ مردادماه، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی در قم واقع در جنب میدان روح الله برگزار خواهد شد.



این مراسم با حضور جمعی از علما، روحانیون، طلاب، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، به سوگواری و عزاداری خواهند پرداخت.



مراسم اربعین تدفین رهبر شهید نیز شامگاه چهارشنبه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار می شود.