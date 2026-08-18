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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۵

مراسم اربعین رهبر شهید در دفتر آیت‌الله سیستانی در قم برگزار می‌شود

مراسم اربعین رهبر شهید در دفتر آیت‌الله سیستانی در قم برگزار می‌شود

قم- مراسم اربعین تدفین امام شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، روز جمعه ۳۰ مردادماه در دفتر آیت‌الله سیستانی در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اربعین تدفین امام شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، روز جمعه ۳۰ مردادماه، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی در قم واقع در جنب میدان روح الله برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور جمعی از علما، روحانیون، طلاب، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، به سوگواری و عزاداری خواهند پرداخت.

مراسم اربعین تدفین رهبر شهید نیز شامگاه چهارشنبه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار می شود.

کد مطلب 6920760

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