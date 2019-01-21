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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴

معاون اجتماعی انتظامی آذربایجان غربی:

۲۴ هزار عدد مواد محترقه در بوکان کشف شد

۲۴ هزار عدد مواد محترقه در بوکان کشف شد

ارومیه – معاون اجتماعی انتظامی آذربایجان غربی از کشف ۲۴ هزار عدد مواد محترقه در شهرستان بوکان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

سرهنگ اسدالله مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن ایام پایانی سال و حوادث ناشی از استفاده از مواد محترقه اظهارداشت: با تلاش ماموران انتظامی بوکان ۲۴ هزار عدد مواد محترقه از محل دپوی مواد محترقه این شهرستان کشف و یک نفر متهم در این زمینه شناسایی و دستگیر شد.

وی در ادامه از کشف ۱۴ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار خارجی نیز خبر داد و عنوان کرد: این کالای قاچاق به ارزش ۱۷۰ میلیون ریال در شهرستان شوط کشف شد و در این خصوص نیز یک نفر متهم شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ مالکی با اشاره کشف یک هزارو۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در خوی اضافه کرد: طی ۲۴ ساعت در بازرسی ازمحل دپو درمحور خوی _مرند این میزان سوخت کشف و یک نفر متهم در این زمینه شناسایی شد.

معاون اجتماعی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به کشف ۱۱ دستگاه خودروی مسروقه در ارومیه گفت: در این زمینه یک نفر سارق با اعتراف به ۲۵ فقره سرقت شناسایی و دستگیر شد.

کد مطلب 4519303

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