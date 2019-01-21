۲۴ هزار عدد مواد محترقه در بوکان کشف شد

سرهنگ اسدالله مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن ایام پایانی سال و حوادث ناشی از استفاده از مواد محترقه اظهارداشت: با تلاش ماموران انتظامی بوکان ۲۴ هزار عدد مواد محترقه از محل دپوی مواد محترقه این شهرستان کشف و یک نفر متهم در این زمینه شناسایی و دستگیر شد.

وی در ادامه از کشف ۱۴ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار خارجی نیز خبر داد و عنوان کرد: این کالای قاچاق به ارزش ۱۷۰ میلیون ریال در شهرستان شوط کشف شد و در این خصوص نیز یک نفر متهم شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ مالکی با اشاره کشف یک هزارو۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در خوی اضافه کرد: طی ۲۴ ساعت در بازرسی ازمحل دپو درمحور خوی _مرند این میزان سوخت کشف و یک نفر متهم در این زمینه شناسایی شد.

معاون اجتماعی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به کشف ۱۱ دستگاه خودروی مسروقه در ارومیه گفت: در این زمینه یک نفر سارق با اعتراف به ۲۵ فقره سرقت شناسایی و دستگیر شد.