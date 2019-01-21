به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی ظهر دوشنبه در نشست خبری مسئولان کارگروه‌های تخصصی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استان سمنان با اصحاب رسانه ضمن بیان اینکه در ستاد برگزاری جشن چهل‌سالگی پیروزی انقلاب اسلامی استان سمنان کمیته‌های مختلفی شکل‌گرفته است، ابراز داشت: در کارگروه روستا و محرومیت‌زدایی استان ۲۰ سازمان و نهاد عضویت دارند که بنا بر وظیفه ذاتی کمیته امداد هدایت این کارگروه به کمیته امداد سپرده‌شده است.

وی بابیان اینکه بنا بر مسئولیت کمیته امداد این نهاد از بدو شکل‌گیری با فعالیت‌های جهادی و عملیاتی خود سعی بر رفع مشکل نیازمندان داشته است، اضافه کرد: مبنای شکل‌گیری انقلاب نیز خدمت به نیازمندان است لذا در راستای آرمان‌های انقلابی، کمیته امداد برای رفع فقر تلاش می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه خوشبختانه افراد متقاضی برای ورود به چرخه حمایتی کمیته امداد استان وجود ندارد، ابراز داشت: با حمایت‌های نمایندگان مجلس، دولت و مردم از کمیته امداد پشت نوبتی در هیچ‌یک از سرفصل‌های حمایتی مددجویان گزارش نشده است.

رضوی بابیان اینکه به همت خیران یتیم بی حامی در استان سمنان وجود ندارد، تصریح کرد: میانگین دریافتی هر یتیم در استان ۳۵۰ هزار تومان است که علاوه بر آن در موضوعاتی نظیر شب آرزوها، طرح شفا و طرح محسنین این افراد تحت پوشش خیریان کمیته امداد قرار دارند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در آستانه چهل‌سالگی انقلاب قرار داریم تلاش شد تا برنامه‌ها با محوریت انقلاب و عدد چهل تنظیم شود بر همین اساس ۴۰ کاروان ۴۰ نفره به راهیان نور اعزام می‌شوند و ۴۰ واحد مسکونی با همکاری قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه ساخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یک هزار برنامه متنوع در سالگرد چهلمین سال پیروزی باشکوه انقلاب اسلامی در سطح استان سمنان تدارک دیده‌شده است.